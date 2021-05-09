攝護腺肥大 老公為尿苦

若攝護腺肥大，一個晚上須上好幾次廁所是司空見慣之事。（本報資料照片）

老夫少妻，老婆生了小孩，朋友前往探視：「晚上很辛苦，要起來幾次？」

老婆：「我起床兩次！」

老公：「我也起來兩次！」

老婆：「他是起來尿尿！」

老夫少妻有優點也有缺點，俗語說：「老夫疼少妻！」但父老子幼，一方面，常等不到孩子長大，老爸已不在了；一方面，少妻年輕體能佳，但老公已垂垂老矣，尚能「尿否」？由於攝護腺肥大，一個晚上起來幾次已是司空見慣之事。

面對形體日益衰老的老公，年輕的老婆要如何以對？最重要，除了身後之事現實的需求安排之外，當然要注意老公的身子。

年老了，就像中古車，零件用久了，多少會腐蝕要補強，但平常的保養得當與否，決定車子的耐用度。例如年輕時常熬夜、常大吃大喝、常吃甜食、常喝酒，將來發生糖尿病 、動脈硬化或酒精肝，甚至肝硬化的風險也愈高，壽命也自然較短。有句話說：「年輕人用健康賺取錢，年老時用錢買健康」，是顛撲不破的真理。

除了這些自己可以控制而控制不當影響壽命之外，先天的遺傳因素有缺陷，在數年之後也慢慢會浮現出來。

例如家人有糖尿病、高血壓 或高血脂，大概中年以後，這些基因影響就會慢慢表現出來，血糖不控制，久了容易腎臟壞掉；血壓不控制，容易腦中風 ；膽固醇高不控制，容易心肌梗塞、腦血管堵住。

此外，年老了容易得癌症，可能胃癌、大腸癌、肺癌、肝癌，尤其下水道的開口攝護腺肥大，更是老年男人的最痛，年紀愈大，幾乎沒一男人能倖免，最可怕的是容易長攝護腺癌出來。

因此，對年邁的老公，除了老公可能日益力不從心之外，少妻對於老公的健康可能要多花一些心思與愛心，才能讓老王子與公主過著幸福又快樂的生活。