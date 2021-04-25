醫師觀點／常腹瀉、感冒 免疫力低下造成

疲勞讓身體免疫力差，演變成惡性循環。（ingimage）

李小姐過了 50 歲之後，覺得時常感冒、腹瀉、莫名發熱、傷口不容易好、容易疲勞、一變天就渾身不舒服；她三天兩頭往診所跑，雖短暫緩解，但很快症狀又找上來，當大醫院就診但檢驗結果並無明顯異常，在長期耗損體力的情況下，尋求中醫調理身體。

1、腹瀉：腸道是免疫力重要的來源，又稱為人體的「第二個大腦」，人體有70％的免疫細胞都存在於腸道中，同時約有100兆的腸道益生菌，協助維持身體的免疫功能。

2、莫名發熱：免疫力低下，會造成慢性發炎，使人容易處於低燒的狀況，身體常會有莫名的發熱感、覺得口乾舌燥。

3、傷口不易好：免疫系統內的血球也具有傷口修復的能力，傷口不容易癒合，除了代表傷口修復環境不佳，也可能細菌病毒仍存在表面。

傷口慢好，可能是免疫力低下造成。（本報資料照片）

4、容易疲勞：免疫細胞也可幫助代謝廢物排除，代謝廢物堆積常會造成人體疲倦。

5、變天就不舒服：當代謝廢物及發炎物質長期堆積在身體內，氣血循環也會因此運行不順，天氣變化則容易有全身不舒服或筋骨疼痛的症狀。

6、容易感冒：免疫力代表身體的防禦力，免疫力低下則容易受病毒、細菌侵害。

回到李小姐的狀況，經了解李小姐的症狀後，主要是工作型態無法正常用餐，時常有胃悶脹痛、惡心感，更減少了飲食量；疲倦的情況下又需打理家中事務，常常忙完後已經是深夜。隔天又需起床上班，睡眠不足，上班精神也差，整體營養氣血狀況均不足的狀況下，免疫力低下，因此時常有感冒症狀。

面對感冒的症狀，給予增強營衛免疫力的桂枝湯，胃悶噁心的部分給予半夏降氣和胃，酌加少量大黃加強二便排除代謝廢物，使腸胃功能恢復，營養吸收足夠，且清除慢性發炎等代謝廢物，使免疫系統健康穩定。

服完上藥之後，李小姐的胃口及精神都增加了，發熱感已無，睡眠品質增加，數月下來感冒的情況也減少許多，工作更有效率且注意力集中，再也不用三天兩頭就往診所報到，人看起來也健康年輕許多。建議民眾適當服用適合自己體質的中醫藥物或針灸校正偏差的體質。

生活型態5調整

此外，增強免疫力可透過生活型態調整來增強中醫臟腑功能，達到健康長壽，中醫的臟腑與西醫的器官不同，是維持生理功能的統稱。心主血脈，肺司呼吸，脾主吸收運化；肝藏血，主疏泄，調節精神情志；腎藏精氣，主生殖，與水液代謝相關。所以透過以下的調整，可以幫助中醫臟腑的生理功能運化正常，維持健康。

1、均衡的營養：脾胃臟腑功能主要能將營養吸收供給全身，充足的營養除可以維持免疫力，也可減少落髮、貧血等症狀。

2、適度的運動：心臟主血脈循環，肺主呼吸也主身體防護免疫力，規律適度的運動，能預防感冒或病毒侵犯，也有較佳的抵抗力。

3、放鬆的情緒：肝主疏泄，心主神明，心肝兩臟腑與情志、情緒相關，也與內分泌神經系統相關，不穩定的情緒影響心肝臟腑運作失常，長期下來也對免疫系統的衡定產生影響。

4、規律的大小便：大小二便是身體的代謝廢物，水分的排除與腎臟腑的元氣相關，正常的解便則維持腸道免疫細胞的健康，與脾胃臟腑也有相關。

5、足夠的睡眠：足夠的睡眠除可讓身體自我修復及放鬆，也可減少元氣的消耗，改善慢性疲倦，使臟腑功能運作合宜。