這些年病人教會我的事 罹癌醫師分享心路歷程

圖片來源 ／健康醫療網

醫師與病人彼此除了得建立互信關係，另方面其實也是生命共同體，身為花蓮慈院泌尿部主任的郭漢崇就將超過30年的行醫歷程中最印象深刻的醫病關係故事集結成冊，而花蓮慈濟醫院也舉辦心靈講座《與苦難同行：這些年病人教會我的事》，邀請郭漢崇分享臨床故事，其中也包含自己罹癌由醫師轉為病人的心路歷程。

身為醫師同樣罹病 終於理解病人之苦

「一次的生病開刀，對我的人生啟發很大，也可以說是在行醫生涯中，一個重要轉折點。」提起當初罹患攝護腺癌過程，郭漢崇仍記憶猶深，他打趣說，當初是人生第一次體驗攝護腺切片手術，才發現過去臨床上與病患解釋攝護腺切片時描述過於簡單，其實一點也不貼切，這才發現身為一位醫師，當自己面對病痛折磨時，才能了解原來病人的苦是多苦。

醫師應與病人苦難同行 助病人解除苦難

郭漢崇醫師表示，後續接受達文西機器手臂攝護腺癌根治手術，所幸術後過程順利，但從一開始自我檢查、確診攝護腺癌，到住院手術，以及術後種種考驗，才真正體會到原來生病的痛苦是多麼的痛苦，也因此當醫師最重要是能與病人的苦難同行，因為我們所做的事就是在解除病人的苦難，也讓我們從治療及病人的幸福中獲得滿足感。

醫師達「四心」 更能提供病患症確診斷

因為一場生病開刀讓郭漢崇醫師重新檢視了自己的行醫生涯，成了最重要的轉折點。郭漢崇醫師強調，若能重來一次，自己應該會對於所照顧過的病人更好，並在治療時候更加細心，一位好醫師的定義就是「真心陪伴、用心關懷、細心醫治、潛心研究」，若能達到這「四心」就能提供給病患正確的診斷，更有利於治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49478/

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