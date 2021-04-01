常態性拉肚子 當心潰瘍性結腸炎

潰瘍性結腸炎常見有腹瀉問題，常合併解出黏液、便血、腹絞痛、腹脹、惡心、嘔吐。（本報資料照片）

小林大學畢業即找到一份科技新貴工作，但壓力大、工時長，造成長期出現血便及拉肚子症狀，求診後醫師診斷為「潰瘍性結腸炎」。

潰瘍性結腸炎是屬於發炎性腸道疾病的一種，疾病發生原因不明，可能為遺傳與環境因素之間相互作用所引起的終生疾病。台灣 的罹患人數近幾年日趨增加，病人以男性居多，大多數在治療緩解後會再復發，因而成為慢性疾病，甚至有致癌的危險性。

潰瘍性結腸炎常見有腹瀉問題，並經常合併解出黏液和血液、直腸便血及裡急後重感、腹絞痛、腹脹、腹部壓痛、惡心、嘔吐，嚴重時會有發燒、食欲減低、體重減輕、血中白蛋白偏低、營養不良、貧血等症狀。

就醫時，醫師會先詳細詢問臨床表現的病史，包括發病時間、腹痛、腹瀉、裡急後重、出血或血便、腸道外的症狀等。接著進行糞便檢查，先排除非細菌性的感染，再安排內視鏡及切片等檢查。

治療上，以疾病的緩解、預防可能併發症 ，以及改善病人生活品質為目標。首先要讓腸道休息，急性期需要禁食，並給予靜脈輸液及補充電解質，以補充腹瀉造成的脫水；接著使用藥物治療，包括抗發炎藥物、類固醇藥物、免疫調節藥物或生物製劑等。並依貧血嚴重程度給予鐵劑或輸血。

病程若進展至嚴重急性發作、發生合併症（如腸穿孔、大量出血、急性腸擴張），或對內科治療無效，以及慢性期但病患出現嚴重生活品質受影響時、併發腸黏膜發育不良或產生惡性癌症 變化，就可能需手術治療。

在飲食上，若需要長時間禁食時，則經由中心靜脈給予全腸道外營養療法。也可由口進食時，依患者個別耐受力採漸進式飲食，避免攝取過敏食物，戒菸、戒酒。

生活上，病人應保持心情愉快、適度休息、充足睡眠、減輕壓力，定期門診追蹤與大腸鏡檢查，以監測是否有大腸癌的發生，尤其應依醫囑持續按時服用藥物，避免自行停藥、減藥或服用成藥。當有感染症狀（如發燒、畏寒或感冒症狀等）或急性發作（如腹瀉頻率、便血量、腹絞痛程度增加及發燒等）時，應立即就醫治療。(作者為台大醫院護理部護理長)