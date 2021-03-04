新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

針對英國出現變異的新冠病毒，科學家正在密切觀察新毒株對疫情發展的影響。雖然已知變異病毒更易傳染，但目前還沒有確切的證據顯示變異病毒易傳播的速率、是否會導致更嚴重的症狀、甚至讓疫苗 失效。最重要的問題是，變異後新毒株的病毒行為是否也會改變。

許多人聽到病毒出現變異第一反應就是擔心害怕，但出現變異也是病毒的本能，大多數情況下病毒出現不確定的變異，結果變得更不容易感染，新毒株慢慢消失。偶然情況下病毒變異使其傳染性更強。

變異後的病毒是否傳染性更強？

有兩個原因讓科學家需要持續觀察出現變異的新冠病毒。第一點是科學家發現在新冠病毒感染病例高的地方，毒株變異的程度也比較高。這是一個警訊，可以從兩方面來解釋：病毒有可能出現變異，變得傳染性更強，導致更多人感染。但另一種解釋可以說病毒只是「運氣好」，在某個理想狀態下感染到某個人，然後通過感染者傳播病毒出去。要在實驗室裏進行仔細研究才能斷定這一新變種病毒 株是否比其他病毒更容易傳播。

病毒是如何變異的？

第二個讓科學家關切的問題是病毒是如何發生變異的。目前主要有兩種變異，兩種都出現在新冠病毒的刺突蛋白上，刺突蛋白是病毒用來解鎖進入人體細胞的重要組成部分。N501變異毒株改變了新冠病毒刺突最重要的「結合受體」，這是病毒刺突首先接觸人體細胞的地方，任何讓病毒更容易進入細胞內的變異就會讓它更具優勢。所以從這一點來看這一變異毒株非常值得關注。

另一種變異毒株為H69/V70缺失，之前也出現過好幾次。科學家擔心，感染過新冠病毒的康復者血液內的抗體，對這一變異毒株的抵抗力可能較弱。但這方面的擔憂也需進行更多的實驗和研究才能確定。

疫苗是否仍然有效？

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用，因為輝瑞、莫德納 和牛津這三種進展快速的疫苗都是訓練人體免疫系統對抗病毒刺突的mRNA疫苗。不過人體免疫系統也會學習對抗病毒刺突的不同部位，因此衛生官員仍然相信新冠病毒疫苗仍然對變異毒株有效。

直到現在，新冠病毒仍然不斷地嘗試不同的變化來感染人類。之前就發生過類似情況，G614變異毒株讓許多人擔心傳染力增強。大規模疫苗接種也會給新冠病毒帶來新的壓力，或者說是動力，因為病毒需要改變才能感染那些接種過疫苗的人。如果病毒真的發生演變、能感染接種過疫苗的人，那麼我們就必須像對付流行性感冒一樣，不斷地更新疫苗才能趕上病毒變異的速度。