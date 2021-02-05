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老讀者話心聲╱張成勲：初創參與 有成就感

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯資深老報人張成勲早年曾擔任世界日報採訪記者。（檔案照片）
洛杉磯資深老報人張成勲早年曾擔任世界日報採訪記者。（檔案照片）

洛杉磯世界日報從無到有，早期的新聞採編和廣告業務人員，為世界日報在洛杉磯迅速打開局面和擴展人脈立下汗馬功勞。剛過90歲大壽的洛杉磯資深媒體人張成勲，就是世界日報最早期的採訪記者之一。

1984年，張成勲從另外一家媒體轉到洛杉磯世界日報，由於是當時報社中唯一會講廣東話的新聞記者，專門負責洛杉磯華埠新聞。

「那時傳統僑社非常活躍，社團活動很多」，張老先生回憶，傳統僑社平常活動多，周末活動更多，不少活動是在晚上進行，所以記者常常寫稿到很晚，深夜11、12點甚至凌晨才回家都是家常便飯。當時記者都沒有電腦，連傳真都是滾筒式的，所以採訪之後都要回到報社手寫稿子。當時電話也不方便，常常要等到值班編輯審完稿子，才能回家。但大家樂此不彼，工作熱情高漲。

張老先生笑言，當時報紙的照片也不像現在的手機可以信手捻來，當時報紙上的照片都相當珍貴，他拍照之後要自己或交給專門人員到照相館衝洗，一送一取常常要跑兩邊，拿回來的照片也不是記者能夠決定選用那一張。所以由編輯選擇的照片，有時與記者的想像相差甚遠，但每次他拍攝的照片能夠印刷在報紙上，雖然都是黑白，而且版面不大，但已經非常高興了。

早年在世界日報的採訪經歷，讓張老先生與世界日報結下終生緣分。直到今天，張老先生和同是洛杉磯資深媒體人的太太，都還每天必讀世界日報，從社論到新聞，從財經到家園，「除娛樂版之外所有版都看」。對當年曾經戰鬥過的報紙陪伴走過近半個世紀，張老先生甚感欣慰。

世界日報 洛杉磯 華埠

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