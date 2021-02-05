老讀者話心聲╱張自豪：信息食糧 全靠世報

羅省中華會館前主席張自豪一家兩代讀世界日報幾十年，他表示，世界日報成了全家人每天的「信息食糧」。（張自豪提供）

羅省中華會館前主席張自豪一家讀世界日報 幾十年，他表示，世界日報成了全家人每天的「信息食糧」。

全家移民來美近半個世紀，幾乎沒有一天不接觸世界日報。張自豪回憶，他早期每天都讀好幾份中文報紙，但最終發現世界日報無論是新聞還是廣告，都最齊全；很多新移民初到美國 ，世界日報的廣告為他們提供了最及時全面的信息。

他提到，像他一樣來美國時間較長的華人 ，很多都開始喜歡讀英文報紙，但他發現，世界日報對很多重大新聞都有非常及時的翻譯，跳出了華人社區小圈子的局限，更重要的是報導全面、深入和詳盡，從業人員素質很高，下筆準確，讓世界日報得到來自不同地區華人讀者的廣泛歡迎。

張自豪表示，他們全家多年來已養成讀世界日報的習慣，母親在世時，90多歲還天天讀世界日報。他的太太在銀行上班，每天到公司之前一定會去報攤買一份世界日報，除自己看之外，銀行很多職員在休息或午餐時也輪流看。他則常等不及太太晚上回家帶回報紙，自己早購買一份讀完知道當天大小事。

張自豪表示，過去一年，大家為疫情所困，足不出戶，世界日報的詳盡報導為華人讀者提供了全面瞭解疫情的窗口，尤其是來自政府的消息都只是大數據，世界日報的記者卻深挖出很多華人的真實故事，給大家第一手的報導和參考，為華人社區對防疫抗疫瞭解功不可沒。

張自豪祝願世界日報未來45年百尺竿頭更進一步。喜歡財經的他同時表示，如果世界日報的財經新聞版面也能看到一些深入華人社區的報導，就更好了。