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世報45周年：服務華人社區初心不變 擴大深耕

社長于趾琴

世界日報讀者：

1976年2月12日，世界日報在美國創刊，今年將迎來45周年。自創刊至今的16,430個日子裡，世界日報每一天、無間斷地提供全美華人社區內容資訊服務，並將持續深耕、擴大服務社區，為增進華人福祉而再接再厲。

45年前，台灣聯合報系創辦人王惕吾先生因應華人移民美國的趨勢，在美國創辦世界日報，並在美東紐約、美西舊金山、洛杉磯等三地同步出版，進而逐步發展成為全美發行量最大的華文報紙，在美國華人聚居的重要大城市，都可以看得到實體的紙本世界日報；隨著數位時代的來臨，世界日報快速發展建立的多載具數位平台，亦成為華人社區即時掌握全球國際大勢、美國社會發展、華人社區動態的重要來源。在大洛杉磯地區，目前以一報七平台──洛杉磯世界日報、世界新聞網、世界日報App、影音平台Ｕ視頻、微信公眾號、臉書粉絲團、世界黃頁網、電郵報「世界情報讚」，以不同的內容形式，每天向讀者、用戶提供華人社區最關心、最即時、最正確的資訊服務。

45年來，世界日報秉持聯合報系「正派辦報」的初衷，全心全意籌辦一份對社會有價值的報紙；更以打造三座連結之橋為經營的目標：華人與華人的連結、華人與故鄉的連結、華人與社區的連結，以期常繫故鄉情，固築在地心，蓄積成長力，為華人社區發聲、發力、發光，永續守望及服務華人社區。儘管世代遞嬗，時移勢易，這是世界日報的使命，初心不變。

美國是典型的移民社會，存在許多的少數族裔，世界日報正是服務華人社區的少數族裔媒體之一。媒體專業機構曾做過研究指出，美國移民對少數族裔媒體有很高的信任度與依賴度，除了語文的因素，更是源於所屬族裔媒體展現的特有文化親近性及歸屬感，且亦需要透過本國的語言文字，適切傳達自己的聲音。正是這樣的力量，给了世界日報在美生根發展的土壤與養份，歷經日殊月異的歲月考驗，依然屹立不搖。因此，在紀念創刊45周年的今天，我們要特別感謝一路以來支持世界日報的讀者、用戶、客戶及上下游合作夥伴，謝謝你們的信任與肯定，我們會再接再厲，未來之路更需要您相伴同行。

2020年對每一個人都是充滿挑戰的一年，百年不遇的新冠病毒疫情肆虐，各行各業都在全民防疫及保護生命安全的前提下因應變局，媒體亦然。在居家避疫令下，世界日報克服種種困難，每天查訪華人社區的重要動態，即時提供正確的資訊，並啟動直播、線上講座及會談等方式，解讀華人社區關心的議題，持續守望華人社區。因此，也要特別謝謝世界日報的團隊，因為他們的努力與付出，才得以讓服務不間斷。在這段期間中，有多位讀者、用戶親自送來了蛋糕、水果及點心，以表達對我們在疫情期間仍能穩定出報的感佩。謝謝大家送來的溫暖，世界日報銘記於心。

世界日報45年的發展之路，儘管風雨波折難免，但每一步都踏得堅定實在，依然奮勇前行，並將以「與時俱進」的自我期許及具體實踐，迎接未來的新成長之路。世界日報將為華人社區提供更多、更好、更符合需求的資訊服務，並請大家繼續支持世界日報，無論您是買一份有溫度的報紙，還是打開一則推播的重大訊息、觀看U視頻的世說新聞，抑或是參與各類活動或來信告知我們的不足，對我們而言都是支持。謝謝您！

華人 世界日報 美國

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