更要感謝世界日報客戶

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Thank you for your trust and support of our services in 2020.
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讓黑暗過後看見晨曦
感謝有您
這輩子從未想過暴疫會讓世界停頓
這輩子從未想過生離死別就在眼前
平凡的無名英雄們
卻有?不平凡的堅毅精神
流汗不流淚
堅拒暴疫蹂躪我們的生活
我們向抗疫期間不辭勞苦的
前線醫護人員?警察?消防人員
及各必要行業的工作人員致敬
因為有您，讓我們的生活繼續前進
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