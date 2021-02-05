中國信託銀行 全方位理財團隊

分行大廳

CTBC中國 信託銀行在華人社區服務超過30年，不論是個人還是商業客戶，我們提供最專業貼心的金融服務幫助華人在個人或事業上，邁向另一個里程碑。CTBC中國信託銀行非常感謝社區客戶多年來長期的支持，將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

實力超強資產創新高

中國信託銀行擁有母行強大資金及資源做後盾，我們為您的企業建構國際化、多角化的版圖、提供您個人全球性及全方位的金融服務。2020年業績表現亮眼，中國信託銀行總資產也創下了45億美元的歷史新高，較去年增長6.4％。銀行貸款 增長保持相對穩定，持續保持低信用風險高品質資產及健全的資本實力。

中國信託銀行關心客戶，員工及社區的健康安全，在2020年疫情期間，了解客戶減少外出機會，銀行全面提供電話銀行，網路銀行及專人客服專線，讓客戶在家也可進行銀行業務。中國信託銀行因應市場趨勢及需求，加速數位銀行產品的開發進度，數位銀行開發團隊不斷測試系統介面，修正開戶安全程序及整合開戶資料，提前完成【網上開戶】功能。開戶方式簡單便利，客戶可使用家中電腦或手機 ，透過數位加密的網路程序建立個人資料，帳戶選擇及資金轉帳，開戶時間不超過10鐘即可完成，大幅縮短一般開戶時間，簡單、安全又省時。

專業個人化申貸協助

除了一般的銀行業務，我們還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。

許多人關心退休後的財務規劃，我們的財富管理團隊，就像您的家人一樣，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃您的退休生活並保障您與您家人的未來。

中國信託銀行身為社區銀行的一員，提供專業個人化的協助，幫助小型企業主申請小型商業署薪資保障計畫貸款(PPP)，從準備文件到提交申請，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。中國信託銀行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務。

網路與行動服務方便

中國信託銀行了解客戶使用行動及網路銀行的方便性，在網路及行動銀行服務中，增加多項功能，讓客戶走到哪，都可以輕鬆方便理財。此外，中國信託銀行加入AllPoint免手續費自動提款機網路，持有中國信託銀行金融卡的客戶，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款並且免收手續費。

日前推出全新的手機行動銀行App，只要您是中國信託銀行的客戶，都可透過手機的App商店下載 CTBC Bank (USA)最新行動銀行App。 全新的手機行動銀行提供7項便利服務，無論在家中，辦公室或出國出差度假，都可透過手機行動銀行便利理財。

●簡易登入 - 密碼、指紋、臉部辨識都可登入

●便利轉帳 - 個人行內或行外帳戶互相轉帳

●網上開戶 - 透過電腦或手機直接開戶

●支票存款 - 利用手機照相功能存入支票，

免去分行

●帳單付款 - 在手機上就可輕鬆支付水電瓦

斯費/手機費/各項稅款/保險費/交通費等

●PopmoneyR 個人對個人付款 - 可用對

方電話號碼或電郵執行付

款或收款

●即時帳戶餘額 - 免登入，即可獲得帳戶餘額及交易資訊

●分行及自動提款機搜尋 - 搜尋中國信託銀

行分行據點及超過55,000台AllpointR 免手

續費自動提款機

躋身國際級金融機構

根據《The Banker》雜誌最新公布的2019年全球一千大銀行排名榜單，中國信託銀行(台灣) 排名第148名，連續三年穩居臺灣銀行業龍頭地位，亦是臺灣金融業首次名列全球前150強，躋身國際級金融機構行列。中國信託銀行為台灣最大民營銀行，充分享有其在亞太地區的通路優勢。中國信託商業銀行2019年總資產超過1270億美元，於美國、加拿大、日本、印尼、菲律賓、印度、泰國、越南、馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸、緬甸及澳洲，合計設有115處海外分支機構，為臺灣最國際化的銀行。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，中國信託銀行網址為：www.ctbcbankusa.com。