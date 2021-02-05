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《回顧2020‧展望2021》樂活50加 盡情揮灑勇敢追夢

洛杉磯訊

欣逢洛杉磯世界日報45週年社慶，「樂活50加」很榮幸在2020年度裡與世界日報共同主辦了《我的疫情大小事》徵文活動、《樂活樂學教室》手機攝影、繪畫趣等系列線上教學課程，頗受好評。期許在2021年能夠繼續攜手開設更多元且有意義的課程及活動，來服務更多50+熟齡族的華人朋友。

50加的人生充滿希望、挑戰、和想像力！

不論您來美多少年，都可以在「樂活50加」找到您需要的信息、知識或連結，幫助您邁向健康快樂的圓滿人生! 成立兩年餘，「樂活50加」在有限的資金和人力下，從南加華裔社區起步，密集組織線上線下創意活動，通過多渠道分享資源連結，暢議推廣創新養老概念，在短時間內獲得了美國主流社會的肯定。

更令我們振奮的是，看到越來越多熟齡朋友逐步實現年輕時的夢想與追求：學習手機攝影、上網課、學繪畫、跳舞、健身、學烹飪、插花或學習新知，更打開心扉結交新朋友。

此外，通過網站、微信、Line、電子報、臉書、推特、IG和其他渠道，「樂活50加」持續分享Medicare醫療保險、白卡醫療補助、退休住房、福利資源、法律法規、社會議題倡議、長者照顧關懷、 健康保養等在美養老信息。每個月籌劃主辦專題?上講座，邀請專家探討大家有興趣的熟齡話題。

因疫情，成功組建《50加雲端社區》歡迎加入

2020年3月起，「樂活50加」把所有線下活動轉到線上，幫助會員們從學習上網、如何運用Zoom和智能手機開始教起。用心設計各類創新突破的線上課程講座，鼓勵會員間保持社交，不致因避疫而孤單恐懼。

驚人的數據出現了，從疫情開始至今，「樂活50加」的會員人數增長超200 %，並擴展至全美各州。「樂活|樂學教室」、「線上健身房」、「樂活廚藝班」、「樂活講堂」等創意課程及教育講座，已經成為會員的新日常。2021年將推出更多全新課程和活動，敬請期待！

感恩、惜緣、攜手前行！

感恩並珍惜在2020的相識相聚，期盼在2021能與更多朋友分享學習，共同體驗50加的歡笑、汗水與挑戰。2021年，「樂活50加」將傾力打造屬於大家的共享舞台。人生就這麼一回，讓我們盡情揮灑、勇敢追夢吧！

加入會員完全免費，歡迎直接登錄【樂活50加】官網: www.happy50plus.org

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