關懷社區 以人為本 現代汽車核心價值

北美現代汽車及旗下超過830家經銷商成立「希望之輪」(Hope on Wheels)，一個501非營利組織，美國兒童癌症研究以及創新治療醫療機構提供研究補助金為兒童癌症尋找治療方法。目前已經捐贈超過1億7000萬元給兒童癌症研究機構，是美國最大的兒童癌症研究資助者之一。並已找出治癒兒童癌症的方法。

2021年世界日報慶祝輝煌的45年週年慶。現代汽車 重視華人社區，作為北美最負盛名的華文報刊，現代汽車與世界日報的合作源遠流長。

2021年也是現代汽車進入美國 市場35週年，現代汽車在美國的發展歷程是幾代人辛勤耕耘的寫照。面對疫情 的挑戰，現代汽車精益求精，設計更安全更好的汽車，2021年初現代汽車Elantra就榮獲北美風雲車大獎。這是Elantra繼2012年之後第二次獲得年度風雲車的殊榮，也是現代汽車第三次獲得評委的青睞。除此以外現代汽車也榮獲美國新聞與世界報導2021年最佳休旅車品牌。

現代汽車堅信行車安全是對車主的第一要務，在各級別汽車配備各種行車安全系統，2021年更有11輛車型榮獲公路安全保險協會(IIHS)最佳安全首選+和最佳安全首選獎項，成為獲獎車款最多的汽車品牌。

展望未來，現代汽車將不停的在科技、工藝、品質上追求突破與轉型來擴大市場，在競爭激烈的汽車業界成為美國汽車市場指得信賴的汽車品牌及科技創先者。

關懷社區，以人為本是現代汽車的核心價值之一，回顧2020年充滿挑戰，面對新冠疫情肆虐現代汽車立即啟動防疫及援助措施協助全美車主及社區共渡時艱。

2020年3月底現代汽車啟動失業保護-延遲付款計畫，與車主共體時艱。為2020年因新冠疫情意外陷入困境的客戶，己購買特定車款且符合資格，提供零利率貸款與4個月延遲付款的紓困方案。現代汽車的安心服務為車主最珍視的家庭略盡棉薄助力。此舉被主流媒體評為是全美汽車業最早、最好的疫情車主疏困計劃。