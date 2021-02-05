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關懷社區 以人為本 現代汽車核心價值

洛杉磯訊
北美現代汽車及旗下超過830家經銷商成立「希望之輪」(Hope on Wheels)，一個501非營利組織，美國兒童癌症研究以及創新治療醫療機構提供研究補助金為兒童癌症尋找治療方法。目前已經捐贈超過1億7000萬元給兒童癌症研究機構，是美國最大的兒童癌症研究資助者之一。並已找出治癒兒童癌症的方法。
北美現代汽車及旗下超過830家經銷商成立「希望之輪」(Hope on Wheels)，一個501非營利組織，美國兒童癌症研究以及創新治療醫療機構提供研究補助金為兒童癌症尋找治療方法。目前已經捐贈超過1億7000萬元給兒童癌症研究機構，是美國最大的兒童癌症研究資助者之一。並已找出治癒兒童癌症的方法。

2021年世界日報慶祝輝煌的45年週年慶。現代汽車重視華人社區，作為北美最負盛名的華文報刊，現代汽車與世界日報的合作源遠流長。

2021年也是現代汽車進入美國市場35週年，現代汽車在美國的發展歷程是幾代人辛勤耕耘的寫照。面對疫情的挑戰，現代汽車精益求精，設計更安全更好的汽車，2021年初現代汽車Elantra就榮獲北美風雲車大獎。這是Elantra繼2012年之後第二次獲得年度風雲車的殊榮，也是現代汽車第三次獲得評委的青睞。除此以外現代汽車也榮獲美國新聞與世界報導2021年最佳休旅車品牌。

現代汽車堅信行車安全是對車主的第一要務，在各級別汽車配備各種行車安全系統，2021年更有11輛車型榮獲公路安全保險協會(IIHS)最佳安全首選+和最佳安全首選獎項，成為獲獎車款最多的汽車品牌。

展望未來，現代汽車將不停的在科技、工藝、品質上追求突破與轉型來擴大市場，在競爭激烈的汽車業界成為美國汽車市場指得信賴的汽車品牌及科技創先者。

關懷社區，以人為本是現代汽車的核心價值之一，回顧2020年充滿挑戰，面對新冠疫情肆虐現代汽車立即啟動防疫及援助措施協助全美車主及社區共渡時艱。

2020年3月底現代汽車啟動失業保護-延遲付款計畫，與車主共體時艱。為2020年因新冠疫情意外陷入困境的客戶，己購買特定車款且符合資格，提供零利率貸款與4個月延遲付款的紓困方案。現代汽車的安心服務為車主最珍視的家庭略盡棉薄助力。此舉被主流媒體評為是全美汽車業最早、最好的疫情車主疏困計劃。

2020年三月底現代希望之輪與北美現代汽車宣布捐贈220萬美元給全美11間兒童醫...
2020年三月底現代希望之輪與北美現代汽車宣布捐贈220萬美元給全美11間兒童醫院，用於測試COVID-19新型冠狀病毒。基於兒童癌症患者受損的免疫力系統，COVID-19的大流行是一個極大的威脅。通過COVID-19的得來速測試中心，這些兒童患者能以安全有效的方式來獲得所需的護理。2020年四月中希望之輪追加捐款至400萬，擴大至全美22家醫院。2020年九月中希望之輪在全美23個現代新冠檢驗站檢驗超過100萬例。圖為德州大學聖安東尼分校的現代新冠檢驗站。
2020年七月希望之輪捐款10萬元在疫情重災區的洛杉磯 Boyle Height...
2020年七月希望之輪捐款10萬元在疫情重災區的洛杉磯 Boyle Heights成立新冠檢測中心，縣議員Hilda L. Solis親臨主持開幕，表揚現代汽車對醫療弱勢的支援。
2020年11月25日，在疫情壟罩之一， Laura及Delta颶風重創東南各州...
2020年11月25日，在疫情壟罩之一， Laura及Delta颶風重創東南各州，現代汽車捐贈一萬元給路易安那州Capital West紅十字會分會救助災民。
現代汽車阿拉巴馬製造廠捐贈5000個一次性口罩及1000個布口罩給Selma市學...
現代汽車阿拉巴馬製造廠捐贈5000個一次性口罩及1000個布口罩給Selma市學區，之前該廠已捐贈2萬個口罩及400個面罩給Montgomery縣急救單位。5000個一次性口罩給Montgomery公立學校、1000個手術用口罩給阿拉巴馬牙醫協會，1萬個新冠測驗等。

汽車 美國 疫情

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