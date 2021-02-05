張青會計師眼中的2020 意外連連

張青會計師榮任北美華人會計師協會會長。

萬物之變化，高深莫測；一貫信奉的真理也許就是束縛我們追求真理本身的枷鎖；而追求之真理，也許就存在於我們每天生活日常的點點滴滴。每天每件顛覆我們認知的事情發生，或許都是讓我們掙脫舊的習慣和思維，進化提高自身修行的催化劑。

作爲一名執業會計師，我看到了我的客戶朋友們在跌宕起伏的2020年怎樣地守得雲開見月明。對於疫情 突然的撲面而來，個人，公司，家庭和政府，從一開始的手足無措，到一切慢慢回到了新常態。2020年，我們改變，適應，蛻變。這麽多的意外讓我們2020年也意外成長了許多！

整個世界近在咫尺，卻也會遙不可及

時間回到2020年1月3日，我從洛杉磯飛往上海，開始2020年第一趟商務旅行，這場為期10天的旅行要去深圳、昆明、成都、北京、上海、台北，和我國內5個辦事處除青島以外的辦事處所在的客戶見面開會，然後再去台北準備成立台北辦事處的事宜。

從上海虹橋國際機場飛到台北松山國際機場，飛行時間很短。在空中的時間竟然就好像從我洛杉磯Pasadena的辦公室開車去我們Irvine辦公室的用時一樣多。從松山國際機場出來到我下榻的酒店只有幾分鐘的時間。 酒店周圍交通和生活極爲便利。我確實感到這個世界真得是變成了一個地球村。這樣的旅行有時候我一年中會有幾次，在上海和台北的機場，我看到了因武漢有疫情報道，大家要注意身體狀況變化的警告牌，但絕大部分的旅客都不以為意，熟視無睹。

不曾想，以前經常在美國國內和國外滿天飛的我，整個2020年一年下來，這第一次的國際旅行也變成了我2020年到2021年至今為止唯一的一次國際旅行，這是我完全意想不到的情況。

也不曾想到，看不見摸不到的病毒，竟能使我們的距離從咫尺，變成天涯。本來理所當然，垂手可得的事情，卻變得遙不可及。 旅行竟然成爲了奢望！

儘綿薄之力，為站在第一線的人員加油

回到洛杉磯後，2月份疫情還沒有燒到北美大地，看到中國大陸疫情的嚴峻形勢，我們都牽腸挂肚，萬分著急。我發動公司北美6個辦公室的員工和國内5個辦事處的同事大家一起捐款捐物，希望盡我們的一份力量，把我們的關心傳遞出去。

當美國3、4月份，疫情燒到家門口，我作為2019-2020年北美華人會計師協會的副會長，請示了我們的梁俊鎧會長，大家登高一呼，協會的會員紛紛響應。我們籌款捐物，通過我們國內客戶的渠道，前期購買了5萬個防疫口罩，百般周折以後終於及時的運到了美國；然後第一時間，捐獻給了我們南加第一線的醫院和地方警察局，也貢獻了我們作為社區一員應盡的綿薄之力。

政府預期兩個月疫情就會過去。誰也沒想到，這都快一年了，疫情還沒有過去！也許在將來的某一天我們回頭看，2020年並不是病毒改變了我們的生活方式，而是我們應對病毒的方法措施改變了我們的生活方式。我們知道，用刀叉吃飯和用筷子吃飯的人，大家思維方式是不一樣的。既然我們來到這個國家，願意把這裏作爲我們的家園，我們就要在我們力所能及的範圍内為維護我們自己的社區發聲出力。大家團結一致，改變只掃自己門前雪，不管他人瓦上霜的陋習。藉著契機改變自己的習慣，不要獨善其身，多多參與我們自己社區的活動。請讓我在人群中經常看到您的身影！

PPP貸款紓困 計劃，幫助個體經營者和中小企業主

2020年3月28日，週六，我一大早就來到了辦公室，打印出了昨日新鮮出爐的335頁的CARES Act法案，該法案是美國歷史上最大手筆的政府紓困法案，總共約2.2萬億，超過巴西，意大利或加拿大一年的國民生產總值（GDP）。

讀這些法案通常都是我的最愛。因為這些法案中有很多政府的紓困措施，有時候還會涉及到一些稅法的改變。及時瞭解這些法案對我們的工作和及時通知到客戶都至關重要。看這些法案，就好像我中學時看一本本厚厚的武俠小說一樣，我一般都會興致盎然。不過那時候看到的書中内容都是行俠仗義、江湖奇遇、快意恩仇、兒女情長，但看這些法案，內容卻都是這個Section，Title那個Division, Code，其實會讓人眼花繚亂、頭腦發暈的。但是看著看著這份CARES Act法案，我的大腦越來越活躍，眼睛睜得越來越大，感覺這幾百頁的文字在我眼前都變成了白花花的鈔票，滿眼看到的都是美金。當我看到PPP貸款的豁免條款時，我就像第一個吃螃蟹的人，心情忐忑不安，不敢相信。難道天下竟然有這樣的好事情嗎？政府借給你錢，然後符合一定條件你就可以不用還了！我讀了一遍又一遍，還是不敢置信。真是意想不到！完全顛覆我對政府紓困方案的認知！

太意外了，沒有想到。這讓我興奮不已。不知不覺週六一天的時間就這樣很快的過去了。到了晚上十點多，我在辦公室裏打電話給我所認識的某銀行的一個高級管理層人員，我多年的好朋友。（我知道他們目前應該還不會有這麽快的信息更新，我只是想讓他分享一下我激動的心情）他對我的激動果然是一頭霧水，完全不知道我在講什麼，但是他只能夠配合說我知道了，那我星期一叫我們銀行SBA部門來看一看，讀一下方案，看看他們已經準備好了沒有。

2020年3月29日，週日，我又回到了辦公室，準備再多看幾遍這些法案，因為興奮和激動，我按耐不住，又打給了一個銀行做具體業務的負責人，對她說，你們要做好準備啊，接下來幾個月你們將會忙得不可開交。但她看起來也是對我講的很茫然，完全在狀況外。

整整一個週日，我在辦公室裡完全能夠感受到我自己心裡面的洶湧澎湃。我知道，接下來各個銀行，SBA, 還有州政府分管失業金的部門，還有會計師們等專業人士一定會非常非常的忙。我心里巴不得想趕快把這個CARES Act裡面包括PPP貸款在内的紓困法案的内容能夠讓我們華人中小企業和個體經營者等各個群體儘快了解，趕緊著手準備申請資料。

接著我立馬開始準備演講的PPT材料，和南加地區最大的保險業者之一的華興保險的總裁張國興先生一拍即合，我們用華興Zoom直播平臺在2020年3月31日線上做了2020年的第一場大型的講座，名字叫做“解讀2萬億美金救援法案（“CARES Act” ）對個人，家庭和和中小企業主的影響”，講座產生了廣泛的社會影響，給非常多的中小企業主提前打了預防針。聽到這個講座以後，很多中小企業主提前準備，很快的拿到這個PPP貸款，我自己也感到非常的欣慰。接下來的8個月裏，我有緊跟政府的政策變化，同時也做了大量的分析和預測，前前後後也在社區裏做了不下於20場的各類有關紓困法案和政府稅改等題目的講座。服務和幫助社區廣大華人同胞，受到了大家的好評！

炒股還是投資？ 一定要慎重！

為什麼政府會在2020年3月27日頒布力度這麼大的紓困法案呢？讓我們來看看在這之前發生了什麼。在這之前一個月左右美股一共發生了4次熔斷，分别是3月9日，3月12日，3月16日和3月18日；失業率驟升到兩位數，最高時差不多達到每6個人就有一個人失業；疫情蔓延，各州政府紛紛開始頒佈stay at home的行政命令， 等等。

當股市劇降時，很多客戶心裡都很慌亂。紛紛打電話向我詢問是否是需要趕快出場、忍痛割肉的時候。我也很感謝客戶朋友們對我的信任，在困難的時候想到了我。因為很多客戶放在股市裏都是自己的辛辛苦苦打拼下來多年積蓄。本來懷著美好的願望希望能夠在股市裡賺取一些生活費，沒想到還沒賺到錢，本金就在短短一個月的時間裡損失了20%~30%，有的甚至損失了50%。我一直以來都認爲，人在大喜大悲、情緒不穩的情況下做出的決定，都是錯誤的決定。但是恐慌之下賣出，大漲之時買入，都是普羅大衆每個老百姓正常的心理，無可厚非。不過當時能夠冷靜處理，沉著應對，沒有崩潰出場的，現在看來都得到了回報。

當然，不管您在2020年股市裡是賺錢還是賠錢，都是一時的。短期買賣股票我認爲是叫炒股，叫做投機，只有長期持有的方式叫做投資。很多人本來認爲，因為疫情2020年美國股市和房市會非常糟糕。但是萬萬沒有想到，股市和房市在2020年都衝到了一個創紀錄高點，可能在10年後我們再回頭看，我們認爲2020年是經濟生活最糟糕的一年，竟會是股市和房市往後10年中最好的一年，也說不定。人生劇本果然讓你每天都猜不到它的劇情；如果猜到了， 那就不叫人生了， 那叫古裝版電視連續劇。

新一輪紓困法案，大家要瞭解和關注！

在經歷了PPP貸款條款的一再修改，補充資金的注入以後，我們想不到疫情也愈演愈烈，為期2個半月的救援方案，很快我們就看到已經用盡了。

國會兩黨對於新的救援法案的纏鬥，我們有看到衆院2020年5月15日通過號稱CARES Act 2.0的HERO Act英雄法案草案遲遲無法有進展，八月份又有參院版HEALS Act這個法案草案出台，後續進展看起來也是遙遙無期。兩黨一直在僵持不下！老百姓一邊看著國會兩黨的爭鬥，焦慮等待新的紓困法案的通過；一邊思量著11/3號這一天的票應該投給誰。我們大家也從一名無關輕重的旁觀者，變成了用選票奠定我們自己成爲評判者的角色轉換。我們翹首以盼，在經歷了大選的波瀾起伏以後，終於在12月27日，正好事隔在CARES Act頒布以後的九個月，政府出臺了新一輪的九千億緊急救助法案。在這個新的法案裡，對於申請過第一輪貸款的商家，在符合一定的條件下，有了申請第二輪PPP 貸款的機會；對於沒有申請過貸款的商家，提供了延長申請第一輪貸款的機會。另外，在這個九千億的法案裡，把Employee Retention Credit大大的解放出來，讓大家除了PPP貸款以外，商家還多了一個紓困的方案和選擇。

結語：

縱觀整個2020年，真的是一個意外接著另一個意外。太多事情讓人意想不到，需要紀念。在這裏因爲篇幅所限我無法一一羅列。但我認爲所有的偶然都有其必然性。我們順其自然就好。失之東隅，收之桑榆，塞翁失馬，焉知禍福。只要我們轉換思想，適應生活新的常態，一切就都會好起來的。上中學時我喜歡記錄一些自己喜愛的詩句。我希望用這句話和大家分享自己的生活狀態：“ 寵辱不驚，閑看庭前花開花落，去留無意， 漫隨天外雲捲雲舒”！最後祝大家和您的家人都有一個美好的2021年！祝願我們所有的華人生意行號都能在新的一年裏，乘風破浪，一直牛下去！