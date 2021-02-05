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美國奧淇宏盛 2021引領「創新 整合 激勵」

洛杉磯訊
美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁及CEO黃海蒂(Haidi Huang),CLU, ChFC, CLTC
美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁及CEO黃海蒂(Haidi Huang),CLU, ChFC, CLTC

鼠報平安歸玉宇，牛隨吉瑞下天庭！恭祝大家2021新年快樂！美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財，祝每一位朋友闔家歡樂喜慶呈，安康相守不變更！事業蒸蒸日上，牛氣沖天！

美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財總裁及CEO黃海蒂(Haidi Huang), CLU, ChFC, CLTC，由衷地感謝每一位客戶的堅定信任，每一位公司員工的兢兢業業，每一位金融保險顧問及合作夥伴的辛勤奉獻，每一位跨界菁英的傾情相助，每一位客戶的愛戴以及所有金融保險公司的鼎力支持！

充滿不確定性與變化的一年

大家清楚地記得，在2020的開年之際，我們信心滿滿，展開胸懷，準備迎接「一個嶄新的世界」。出乎意料的是，新冠疫情席捲全球，用另一種方式開啟了一個「嶄新」的世界，2020年變成了充滿不確定性與變化的一年。美國大選，政治交替，全球經濟震蕩，美國股市多次熔斷，並隨後一路高歌猛進；美聯儲寬鬆貨幣以及低利率各項政策，推動了美國金融資本市場的一系列重大改變，並使得保險公司的某些產品或停售或漲價；隨著NAIC美國保險監理官協會對於AG49精算準則的進一步推進，美國壽險市場受到諸多的挑戰。

「深」與「精」兩個理念

在去年的開年志慶大會上，我們提出了「深」與「精」兩個理念，在疫情之下，這些理念得到了進一步前瞻性的確認。過去一年，我們仍然堅守「立足美國，開發亞洲，放眼全球」的戰略思想，克服種種困難，整體業績量節節攀升，對行業及社區做出巨大貢獻。百年一遇的新冠疫情在改變社會運行方式的同時，也加速了一些趨勢的發展。

近幾年許多行業顛覆性創新公司，如雨後春筍興起發展，在金融保險行業，電子化、大數據、高科技、人工智能逐漸運用，使得申請、核保、賠付及服務都提升到一個全新的層級。所有的這些創新和變革，還會繼續向前發展，我們也堅信在金融保險行業裡，獨立理財顧問有著不可被取代的優勢。

「創新、整合、激勵」引領企業繼續發展

2021年「創新、整合、激勵」將會引領企業繼續發展：「創新」，我們相信它是發展的原動力，新時代的主旋律是電子化、大數據、高科技與人工智能。這些概念都已經起步多年，但這次的疫情無疑是加速了往這些方向的高速發展。過去的一年，我們最直觀的感受，是越來越多的專業人士，使用並依賴金融保險公司提供的在線平台，完成整體銷售流程，並進行後續服務。我們仍然在嘗試運用現代科技來提升工作效率，提供業內最高端以及最前沿的服務，以變革的姿態與菁英們一起砥礪前行。我們不僅緊跟時代的大潮流，我們還會嘗試走在時代的最前面！

「整合」，我們繼續跟隨「深」與「精」的理念，面臨新的挑戰，行業對於專業人員的要求，只會越來越高。通過深度精細地優化，並利用公司內部的資源，以及在金融保險業和各界的外部資源，形成了我們事業的核心。無論是後台援助，團隊建設，還是任何相關服務，我們都會一直秉持提供行業內最頂尖，最優質的支持。

「激勵」，我們會一如既往地做好專業人士，以及各界合作夥伴最堅強的後盾，在當今社會環境下應變自如，適應新的形式，繼續蓬勃發展！開拓金融保險新形態，打造新時代下，共同創業的機制以及利益分享的平台，提供給客戶更好的服務！

過去的一年雖然非常具有挑戰性，但是我們仍然在發展和擴張，並做出了傲人的成功業績，這都離不開全體人員的鼎力支持，我再次代表美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財，向各位表示最真摯的感謝！新的一年，我們將會繼續前進的步伐，在提供全面的金融保險服務的同時，我們會「創新、整合、激勵」與各位夥伴攜手並進，共創輝煌！

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財2021開年誌慶的線上論壇
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保險 美國 疫情

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