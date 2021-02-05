德成行42載老字號 辭舊迎新 更上層樓

2020年是不平凡的一年，全球被新冠病毒肆虐，無論是經濟、社會、醫療、旅遊等各服務業都飽受疫情 衝擊，各行各業試圖創新運營模式，尋找新出路。令人動盪不安且惶恐的一年終於過去，迎來的期盼是個「平安健康」「牛轉錢坤」的 2021。

德成行（T S EMPORIUM）成立於1979年，多年來提供超高質量的產品，一直堅持服務社區、陪伴華人 民眾，積累良好口碑，至今邁入42週年。疫情下的 2020，德成行董事局表示，該行全體員工在這麼特殊的一年克服了諸多困難，嶄新的 2021，定會在人們的美好心念祝福下，以一個全新面貌迎接新的未來。

勤奮努力 克服困難 我們做到了

古人有雲 “寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”，寶劍的鋒利和梅花的無比清香都是經過了很多磨難才得來的。回首2020年，德成行作為首要社會服務業（Essential Business）在疫情艱難時期仍開門營業服務華人顧客，也一直稟持著一種信念及宗旨：讓中藥材、花旗蔘、燕窩蟲草、海味山珍等滋補品在美洲發揚光大，期許讓每個人都能享受到更健康的生活。再多困難和挑戰一一克服，務必讓顧客購到令人放心、安全且物超所值的食材和藥材，很欣慰的，我們做到了！

德成行是美洲第一大參茸藥材、燕窩蟲草、海味山珍及美食滋補品供應商。家族世代經營始終堅持傳揚健康理念，致力將已有數千年歷史記載的中藥材、花旗蔘、燕窩蟲草、海味山珍等滋補品所帶來的健康效益與進補知識，秉承專業精神與顧客分享。

2020 電商業務：突破紀錄的一年

在新冠病毒肆虐期間，天然種植的草藥產品及滋補湯包能幫助提高免疫力，尤其，又隨著市場需求和客戶因應突然轉化的購物習慣，2020年成為德成行電商業務突破紀錄的一年，無論是線上或是線下，展開更全方位的客服機制，我們做到了！

2021年，德成行將繼續努力為每個人提供優質產品，無論是海味、參茸、藥材、還是南北雜貨美食，德成行將繼續秉持健康、專業、豐富和物超所值的理念，堅持誠信至上，為全美客戶提供更優質的服務，以促進全民健康並增強整體免疫力。

除了核心產品之外，用心經營的德成行也齊備各款家電、炊具，及各類特色食品、糧油副食、南北乾貨、茗茶、傳統中國飾品等千種商品，一解海外華人思鄉之情。德成行更從直營農場運來天然有機時鮮蔬果。

2021 北聖蓋博 市將開新店

辭舊迎新，展望2021，我們懷著激動的心情，希望與您分享一個非常令人興奮的消息：在2021年，德成行計劃在聖蓋博市北部新設立一處規模更大的店面，這樣我們將能夠為亞凱迪亞、聖瑪利諾、天普市等更多周邊城市居民提供就近服務，相信新分店很快就能和您見面，一起迎接嶄新2021，慶祝德成行42週年。

新年新期許，德成行會堅守初心，同時也誠祝喜歡德成行的朋友們新年快樂，幸福安康，期待我們的不期而遇，給您一個久未展臂的擁抱。

德成行大洛杉磯地區實體門店：

◦蒙特利公園市 / Monterey Park

122 W. Garvey Ave. (626)288-8788

401 E. Garvey Ave. (626)307-0794

◦工業市 / City of Industry

17520 Castleton St. (626) 322-2800

◦羅蘭岡 / Rowland Heights

1457 S. Nogales St. (626) 839-0022

◦北聖蓋博 / Coming Soon !

線上商場網址：www.tsEMPORIUM.com