佛光山西來寺與世界日報 攜手前進 邁向未來

國家祈禱日 各宗教聯合線上祈福。

佛光山西來寺坐落於洛杉磯 地區哈仙達崗，於1988年落成，是西半球最重要的中國佛教寺院之一。佛光山開山星雲大師發願把佛法帶到西方，創建「西來寺」，寓意「佛法西來」。短短30多年，星雲大師所推動的人間佛教，從台灣佛光山到美國西來寺，並迅速傳遍五大洲，佛光山也成為全球近三百所寺院的佛教團體。由星雲大師1992年創立的國際佛光會世界總會也坐落在西來寺。世界各地的國際佛光會的會員們與佛光山各地的法師一起在全球推動以佛法淨化人心、以慈善福利社會的工作。

感謝《世界日報 》一路來對佛光山西來寺的支持，對西來寺和國際佛光會淨化人心的活動一直給予關注和報導，並於每週日刊出星雲大師所創辦的《人間福報》版面，在當今紛亂的社會裡，像一股清流，向世人展示著世間的清淨和美好。

2020~2021《回顧過去 展望未來》

2020年，是我們的世界充滿災危的一年，新冠疫情 使人們的內心充滿了驚慌和憂慮。佛光山西來寺的法師們與佛光會的會員們在疫情開始、物資最缺乏的時候，積極地從事慈善救濟工作。通過全球的佛光人和善心人士的幫助，他們為洛杉磯地區的醫院、老人院、學校、警察局等一線單位送去一批批醫療物資。同時他們也配合洛杉磯縣政府，關心疫情中的無家可歸者。

由於疫情嚴重，為了保護信眾們的健康，西來寺在疫情期間雖然沒有對外開放，但是法師和會員們並沒有停下他們的弘法工作。在積極從事慈善救濟活動的同時，他們通過網路平台和媒體進行文化、教育的工作。 除了寺院傳統的佛誕浴佛、供僧法會等大型活動外，寺院還在線上進行了中秋晚會和北美洲「人間音緣」音樂會，並於2021年元旦進行了「多元宗教為世界和平祈福法會」等大型活動，為疫情中在家中無法出門的人們帶來溫暖。西來寺的法師考慮到很多青年和學生都無法去學校，特別舉辦了線上的「雲水禪心」修持活動和線上的「西來書院」。用佛法引導青年走出疫情帶來的困惑。 西來寺和國際佛光會與基督教、天主教、伊斯蘭教等其它宗教團體也保持密切的交流與合作，共同努力，幫助世人。

雖然2021年仍然充滿挑戰，佛光山西來寺與國際佛光會的會員們對未來充滿信心，並繼續開展弘法活動。2月12日正月初一晚上7點，佛光山北美洲各道場將線上直播新春晚會，帶領信眾在線上過新年。此外，為滿全球普羅大眾成為正信佛子之願，3月30日晚上6點舉辦「佛光山 2021年線上皈依三寶典禮」。

佛光山西來寺將秉持星雲大師「不忘初心，永不放棄」的精神，與《世界日報》和其它各界友人攜手前進，共創美好的明天。

佛光山西來寺 Hsi Lai Temple ( I.B.P.S. )

3456 Glenmark Drive, Hacienda Heights, CA 91745

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