保富銀行 2020績效輝煌 2021繼續成長

2020年不僅對美國，對整個世界都是艱困的一年。但對華資的保富銀行來說，卻是績效輝煌的一年。

董事長俞立(見圖) 在接受記者訪問時表示，保富銀行2020年第四季的利潤創該銀行的記錄，是該銀行有史以來最高的一季，達2100萬元，全年稅後淨利達6946萬8千元。

俞董事長說：「我們銀行的營運效率（Efficiency Ratio）是美國前5%，經營績效每家分行都很高。13家分行總資產達52億，平均每家分行有4億。」他很高興的說：「你知道嗎，單是一家阿罕布拉市分行，存款就達8億左右，放款有6億多 」。

艱困時期更把銀行基本工做得紮實

在這麼困難時期做得這麼好的原因是什麼？俞董事長表示：「我們銀行和客戶的關係很緊密，疫情 期間和他們在一起。加上同仁們不斷的開發新業務、控制成本，我們把銀行的基本工做得很紮實」。

「我聽銀行同事說，疫情嚴重期，銀行一半人在公司，另一半人在家上班，但俞董事長天天坐在辦公室 ？」記者問。「是的，因為每天都有業務在身，除了去年因我母親過世，我休息一兩天外，是沒有休息過。」俞立答道：「保富是股票上市的銀行，長期以來必需為股東創造好的利潤，身為主其事者，不能不多花點力氣在上面。」

其實在2019年，保富銀行在全美資產介於30億至100億元的兩百多家大型地區銀行中，無論是獲利率、績效、資產素質都拿到第一名，成長率也是第一。

俞立解釋，很多大型地區銀行透過併購擴大版圖，但保富一貫作風是穩紮穩打，集中於商業中心服務工商企業，實行全方位作業，雖然是華人經營的銀行，但客源多元化，醫院、社區學院、旅館、營建商、餐館等都是其客戶，主流客戶逾半，靠的是勤懇努力 。

新冠肺炎疫情嚴重，替各行各業帶來巨大衝擊，俞立說，這是他進入銀行界以來面對的第五次大風暴，之前依次是1970年代的石油危機、1980年代雷根總統主政時期的超高利率、1997年金融風暴、及2008年金融風暴。不同的是，前幾次都是金融問題，此次是公共衛生問題，影響既深又遠，保富銀行樂做救火員，與聯邦政府一起替中小企業紓困 。

那麼對2021的展望有什麼看法？俞董事長表示，下半年度會更好，他對經濟恢復有信心，保富銀行會繼續成長。

再度提供第二輪PPP薪資紓困貸款

保富銀行總裁陳光正(Wellington Chen)與主管信貸的執行副總裁畢可盛 (Nick Chen) 執行副總裁，區域經理何興華 (Sandy Ho)表示，保富銀行秉承華人腳踏實地，務實穩健的經營特質，為華人的存款資金提供安全保障，並為華僑工商企業配合「量身打造」的貸款，融資業務。

目前積極配合聯邦中小企業管理署，再度提供客戶第二輪的PPP薪資紓困貸款計劃，協助客戶度過難關，重新站起來，共存共榮。陳光正總裁、畢可盛執行副總裁、何興華執行副總裁均表示：「這也是我們對社區和客戶的責任」。