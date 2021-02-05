老讀者話心聲／鹿強：本地原創新聞 為華人發聲

鹿強來美32年，世界日報一路陪伴其從打工到創業。（鹿強提供）

從事保險、旅遊巴士和餐廳的華人 僑領鹿強來美32年。他說，自己一到美國 就認識世界日報 ，最愛看洛杉磯本地新聞，因為能掌握華人社區第一手的原創新聞，不像其他媒體只是摘抄編輯。他感謝世界日報多年來對社區的貢獻，希望能越辦越好，為華人發聲。

鹿強說，他第一天來美從打工到創業，一路伴隨他的都是世界日報，他在世界日報登廣告的歷史也有25到30年。那時南加華人媒體很少，世界日報獨領風騷，還沒有網路的時代。媒體主要是報紙，想了解中國和世界信息都是靠世界日報。後來載體改變，他從每天看世界日報報紙，轉成中午吃飯時打開世界日報App看新聞。

他最愛看的版面是洛杉磯新聞，世界日報記者人才濟濟，勤快敬業，尤其善於挖掘獨家新聞，無論是亞市大麻屋，還是河濱縣開學校騙錢的新聞，都是別家媒體看不到的一手消息。其他媒體都在抄新聞，只有世界日報秉持著媒體人操守和職業道德在跑新聞。雖然載體變了，但是世界日報依然是華人掌握華人社區新聞最權威的信息來源。

鹿強表示，世界日報45年來對社區貢獻巨大，希望能繼續保持這樣的金字招牌和品質，同時適應時代發展，多發展網路和App平台的新聞。

鹿強簡歷

中國大陸新移民，多年來深耕華人社區。從事保險業、旅遊巴士餐廳行業，曾任最大華人社團美國華人社團聯合會主席四年。