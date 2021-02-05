老讀者話心聲／張素久：看世報找工作 身受其惠

世界日報陪伴第一代華人移民45載，南加著名僑領張素久表示自己在美第一份工作就是在世界日報找到的，希望世界日報能順應網路時代發展，更加注重時效，讓社團有更多的展示機會。（張素久提供）

世界日報 陪伴第一代華人 移民45載，南加著名僑領張素久表示在美國加州 的第一份工作就是在世界日報找到的，希望世界日報能順應網絡時代發展，更加注重新聞時效，網上即時新聞多一些，且因為網絡新聞不占版面，希望能給社團活動更多的篇幅報導。

張素久表示，她1981年赴美，當時在紐約一家公司工作，公司就有世界日報，之後她前往北加州聖荷西的侄女家，並想在當地找一份工作，是世界日報給她提供了招聘資訊。當時她的簽證只剩半年時間，多虧了報紙廣告讓她得到一份畫圖員的工作。

當時在北美的華人社區，找工作找人都是通過世界日報最容易，她後來搬到洛杉磯，也是一路和世界日報相隨。她說，她幾乎和洛杉磯分社的每一屆主管都認識，在報紙四樓也辦過畫展和活動。作為訂戶，她認為世界日報作為加州最大的華人報紙當之無愧，報紙消息快、內容多，報紙頭版肯定是要看的，因為關注世界大事，有些小文章和廣告也會看。報紙刊登的新聞照片也比較大，且還是彩色照片，在沒有電視的歲月裡，陪伴了她很長的時間。

同時世界日報銷量大，有什麼消息和活動，她都喜歡透過世界日報來報導。她舉辦過很多活動，包括青少年夏令營、冬令營、天使杯、水立方等，都是希望世界日報能報導。世界日報記者人多水平很高，且政治立場較中立。