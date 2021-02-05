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老讀者話心聲／陳正治：訂閱逾40年 報導公正

記者啟鉻／洛杉磯報導
世界日報資深讀者陳正治。（檔案照）
世界日報資深讀者陳正治。（檔案照）

羅蘭岡華人協會會長暨羅蘭學區教委陳正治，長期訂閱世界日報，是世界日報忠實讀者。他說，對世界日報有很深感情，因為從上世紀70年代中期從台灣到美國留學，在世界日報開始發行後，就開始閱讀，以後又訂閱逾40年。希望世界日報成為讀者最忠實最信賴的朋友。

陳正治說，在世界日報創刊第二年他自台灣到美東留學，當時在中西部小鎮上，在學長家裡接觸到世界日報，就開始閱讀世界日報。那時的世界日報報導台灣、香港的新聞較多，也是台灣留學生在美獲得台灣訊息的主要管道。幾年後，他開始常年訂閱世報，形成閱讀習慣，一直到現在沒有停過。如今隨著讀者群變化，世界日報報導中國大陸的消息愈來愈多，版面內容也多元化，閱讀內容更寬泛。

他說，當初接觸世界日報印象較深的是，1979年1月1日美國與台灣斷交，美國特使、副國務卿克里斯托佛一行20餘人抵達台北時，當地抗議民眾群情激憤，丟雞蛋和油漆攻擊，場面幾乎失控，世報也在顯要位置詳細報導。由於那種抗議方式罕見，讓他至今記憶猶新，印象深刻。

陳正治表示，世報是連接華人與主流社會的橋樑與紐帶，華人有許多人不諳英語，無法完全理解主流新聞的含義，唯一能依賴的就是世報。由於世報在華人社區的強大影響力，許多華人對世報傳播的觀點深信不疑。所以世報有義不容辭的社會責任，希望世報秉持創辦人「正派辦報」宗旨，不偏不倚的公正辦報，傳播事實，成為全體海外華人最忠實最信賴的朋友。

世界日報 台灣 華人

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