老讀者話心聲／吳黎耀華：正派辦報 值得信賴

吳黎耀華近照。（吳黎耀華提供）

資深共和黨人士吳黎耀華，曾任全國圖書館及資訊科學委員會會員，並曾任洛杉磯社區學院學區理事。她表示，閱讀及訂閱世界日報 已經逾20年，對世界日報多次報導美國總統大選 新聞印象深刻，不偏不倚很公正。希望世界日報在45年慶之際，繼續秉持公正辦報，將華人 社區新聞作為重要內容，並能加強擴展對主流事件報導，尤其是社會治安。

吳黎耀華表示，她早年在台灣求學，1960年代留學美國，開始投入社會活動。後來在1980年代接觸到聯合報創辦人，開始閱讀世界日報，認識了世界日報，暸解到很多華人社區發生的事件。世界日報辦報基礎很好，有很好聲譽，當初對世界日報就很有信心，而且世界日報讀者群愈來愈擴大，呈現多元化。

她對世界日報最深印象就是報導公正，比如世界日報報導歷屆總統選舉時，不偏不倚，採訪不同的人觀點也拿捏得很好，沒有偏頗。而且世界日報地方版報導華人社區事件很及時，覆蓋內容廣泛，可以從中獲得很多資訊。

吳黎耀華表示，希望世界日報繼續秉持公正和正派辦報宗旨，多報導華人社區發生的新鮮事，也能多報導社會治安案件，提醒居民多加重視安全。