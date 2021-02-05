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特殊群體有優勢 能化危機為轉機

記者王若然／洛杉磯報導
少數族裔媒體的發展與危機並存。（pexels）
少數族裔媒體的發展與危機並存。（pexels）

隨著美國移民人口快速增長，服務少數族裔的多語言新媒體也百花齊放。有學者指出，未來幾十年，少數族裔媒體發展前景明朗，同時也面臨著各種挑戰，例如新媒體衝擊、收入來源局限等。

北卡羅萊納大學（UNC）Chapel Hill分校新聞與媒體學院的一份報告顯示，美國人口調查局（US Census Bureau）的數據顯示，到了2045年白人人口數量將被其他族裔人口總數超越，這些族裔主要包括非洲裔、印地安人、亞太裔和西裔。報告中指出，這也意味著少數族裔媒體在未來幾十年將扮演更重要角色。在2020年，全美少數族裔媒體數量達到950家。

這份報導中還提到，少數族裔媒體最發達的州，也是少數族裔人口最多的加州。目前已知的美國951家少數族裔媒體中，加州占了142家，其次分別是德州96家、紐約州91家、佛羅里達州76家。加州和德州的少數族裔人口數，加起來都超過白人數量。而佛羅里達州和紐約州的少數族裔占該州總人口46%。

目前少數族裔媒體大多集中在都市地區，鄉村地區的少數族裔媒體較少。其中，西裔社區的媒體最多、發展最快。皮尤（Pew）調查顯示，目前美國有224家西班牙語的報紙媒體、173電視媒體和27家廣播媒體。非裔媒體有243家，亞裔媒體有35家，印地安人媒體有十家。這些媒體都使用少數族裔語言傳播而非英語。

爾灣加大歷史系教授陳勇指出，少數族裔媒體發展到今日，除了傳統的報紙、電視媒體外，社交網路、視頻網站等新媒體也加入到了少數族裔傳遞信息的行列。他舉例說，在美國華人圈，每天在微信、微博、Line等社交媒體上的信息「爆炸」般湧現。遠在歐洲發生的事件，可能在一分鐘內已經傳遍全球。而社交媒體的信息傳遞快速、便捷，對傳統媒體是一大挑戰。傳統媒體應該思考如何深入到青年受眾群體中。

與傳統主流媒體一樣，傳統少數族裔媒體的主要收入來自廣告，對於以紙本和電視形式為主的少數族裔媒體面臨挑戰。面對信息爆炸、新媒體崛起，再加上少數族裔媒體的讀者數量有限，廣告收入也很有限。大型的廣告買主常常忽略少數族裔媒體的作用。

北卡羅萊納大學新聞媒體學院教授La Noticia Gurdian說，「即使是這樣，少數族裔媒體可以影響到主流英文媒體無法觸及的民眾」，這些群體像其他人一樣也是潛在顧客。

美國 紐約州 加州

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