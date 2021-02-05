世界日報夠專業 社區新聞不漏接

洛杉磯世界日報大樓。（記者王若然／攝影）

美國 近年來多語言媒體迅速發展，對於溝通少數族裔與主流社會發揮了重要作用。世界日報 扎根美國華人 社區45年，成為華人讀者心目中最有權威的華文媒體。有專家指出，世界日報不僅是主流社會與華人社區的溝通者，還擔任促進華人社區發展的角色。

爾灣加大（UCI）歷史系教授陳勇指出，他是「世界日報」忠實讀者，與世界日報多位記者有過互動，甚至在報上開過專欄。世界日報發展至今已成為華人媒體中影響力最大的媒體，特別是記者團隊的專業能力和素養，看問題的犀利程度長期領先。

陳勇提到，目前媒體平台多元化發展，讓信息傳播渠道增多，眾多新媒體誕生也給傳統媒體帶來不少壓力。但他認為主流社會的訊息，通過翻譯成中文傳播是相對容易的。陳勇說，在眾多媒體中，新移民除了需要了解主流社會的事情，也要了解自己社區的故事，這正是世界日報的優勢所在。世界日報文章的專業度和深入度，是其他中文新興媒體望塵莫及。他相信讀者對深入的文章還是有需求的，世界日報可以通過拓展平台，增加讀者多元化來擴大影響力。

南加州大學（USC）Annenberg新聞學院教授Laura Castaneda說，世界日報是少數族裔媒體的一員，多年來為美國華人提供台灣、大陸方面的消息，還為在美華人提供發展機會的訊息，讓新移民了解這個「新世界」。少數族裔媒體在美國扮演十分重要的角色，「因為他們還是權力階層的連接橋樑。」包括政界、商界、醫療界的高層人士。她說，在推動少數族裔的發展上，媒體也教會了民眾如何爭取自己的權益和如何發聲。

世界日報發展至今，除了傳統報紙媒體，還發展出手機App、電子新聞網、YouTube頻道「U視頻」等新興平台。其中電子報、「世説新聞」視頻欄目等受到廣泛好評。世界日報也在幾十年間與政商、醫療各界，以及社區民眾建立了緊密聯繫，並將繼續在專業性、趣味性等方面為讀者提供高品質的新聞。