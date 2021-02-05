少數族裔媒體 舉足輕重

少數族裔媒體，不僅是主流社會新聞的傳遞者。（pexels）

美國 是一個移民 組成的國家，隨著各種族的移民增多，也衍生和壯大了為特定族裔服務的非英語的少數族裔媒體。這些少數族裔媒體為促進族裔社區發展起著至關重要的作用，不僅提供最重要的主流社會新聞，還深入地方，展現社區生活的大小事務。

在信息傳播十分廣泛的今天，少數新聞媒體影響的不止有美國境內的少數族裔社區，甚至還影響著海外相關讀者。爾灣加大歷史系教授陳勇說，以華文媒體為例，不僅在美國的華人會關注美國時事，在中國 大陸、台灣的人也會通過很多平台獲知這些信息。當然，在中國大陸有防火牆這個問題，但是通過微信等社交媒體，中國民眾也會獲得美國的信息。

陳勇認為，在美國的華文媒體要生存說難也不難，因為目前有很多媒體的新聞內容來自主流媒體的翻譯稿，這類新聞傳播速度很快，近年來興起了不少這類以社交媒體作為平台的自媒體。但是華人除了主流媒體的新聞，還需要社區內的新聞，因為他們想知道自己生活的社區發生了什麼事，希望讀到貼近生活的報導，中文的世界日報在這方面即發揮了極大功效。

致力於扶持幫助少數族裔媒體，總部在舊金山的少數媒體族裔服務（Ethnic Media Services）創始人Sandy Close說，「少數族裔媒體可將發生在自己社區的新聞報導得很詳細，本土到不能再本土了。」

有專家指出，地方媒體將日常最重要的事情，如學校、當地政治，以及健康問題等對社區民眾很重要的事情報導出來。

然而少數族裔媒體也有針對不同讀者群的功能。西裔媒體El Timpano創始人Madeline Bair說，「地方新聞當然報導的是地方社區發生的事，但是並不一定報導某一個族群所有年齡層和社會階層的事。」例如，有145年歷史的非裔媒體Savannah Tribune，或是針對美國本土印第安人（Native American）的媒體Navajo Times，讀者大都是其族裔的老移民。其他像是西裔媒體La Noticia 則針對新的西裔移民進行報導。

少數族裔媒體對族裔在美國發展十分重要，但近年來受到經濟，傳媒環境等影響，少數族裔媒體遭受打擊嚴重。北卡羅萊納大學（UNC）Chapel Hill分校新聞與媒體學院的一份報告顯示，截至2004年，全美只有9000家報紙仍在出版，到了2020年，報紙媒體數量減少了四分之一。

目前只有6730家報紙仍在出版，其中日報有1260家，其他報紙有6470家。全美四分之三的報紙單次銷售量在1萬5000以下。許多停止運營的社區媒體，都是需要幫助的少數族裔社區，少數族裔媒體的缺失，恐讓這些族裔拉大與主流社會的距離。