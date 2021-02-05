2020年回顧 疫情、大選到加州山火

新冠肺炎2020年席捲全美，加州是最嚴重地區之一。11月26日（感恩節）後的疫情高峰期，南加地區醫院出現醫院ICU滿載、太平間裝不下屍體及殯葬業務已排隊至數月之後的慘狀。面對史無前例的兇猛病毒，從政府公共衛生局到民間醫院一線人員，都是摸著石頭過河，之後疫情反復，並因疫情嚴格自2020年底再次執行嚴格抗疫政策至目前。（洛杉磯縣公共衛生局）

新冠肆虐 南加醫院難負荷

華裔家暴 釀兩死一傷悲劇

2020年7月鮑爾溫公園市（Baldwin Park）住宅區一華裔家庭發生槍擊案，造成兩死一傷的慘劇，震驚華人社區。兩名死者是繼父女關係，重傷者為女性死者的母親H女士，未來生活恐難自理。這起案件被洛杉磯警局兇殺案小組定義為家暴案。（本報資料照片）

加州公投 拒絕16號提案

2020年11月大選，加州第16號提案（ACA-5修憲案）打著平權旗號，要求廢除1996年加州選民通過的第209號法案，並且來勢汹汹，志在必得。然而，在大選日被加州選民以56.1%的高票否決，也就是否決在加州恢復入學、公家機關聘雇員工時以族裔、膚色等做為考量的平權措施。該項公投結果表明開歷史倒車不得人心。（本報檔案照）

球星科比驟逝 球迷難置信

洛杉磯湖人隊傳奇球星科比（Kobe Bryant）搭乘的直升機，2020年1月26日在卡拉巴薩斯(in Calabasas )墜毀，包括科比和他13歲女兒Gianna在内的八名乘客與飛行員全部喪生。墜機的確切原因仍在调查中，當局研判或與大霧天氣有關。科比的驟然離世，讓許多球迷「講不出再見」。（本報資料照片）

新冠來襲 商場爆出搶購潮

新冠肺炎在加州蔓延，也引起許多「疫」象。首先是搶購囤貨潮，大量民眾湧入超市，搶購米麵糧油、瓶裝飲水及衛生紙等民生產品。隨後因時任美國總統川普帶頭稱呼新冠為「中國病毒」，引發民間對華裔的歧視與攻擊現象。隨著居家避疫曠日持久，還有許多居民耐不住寂寞，在疫情最嚴重的時期，開派對、商圈排隊購物等現象日盛。（本報檔案照）

南加三山火 華人成災民

2020年橙縣發生兩次共三場山火，10月26日的絲薇拉都山火和藍脊野火，數萬居民被迫撤離。時隔一個月於12月2日晚間又發生邦德山火。疫情期間因山火被強制撤離，受影響最嚴重的幾個社區中，絕大部分是華裔居民。(爾灣警局）

美總統大選 華裔川粉很賣力

在11月3日總統大選前，華人「川粉」組織各種助選活動為川普拉票，還有一些鐵桿支持者對川普提出的總統大選成果被偷竊也深信不疑，他們在南加發起多場集會，抨擊民主黨對手選舉舞弊。南加州近百「川粉」還遠赴華府參與挺川大會，試圖阻止國會兩黨聯席會議確認拜登當選。（讀者提供）

阿市公園 連三起華婦命案

阿罕布拉市艾曼索公園池塘，2020年有三名年長華人女性先後陳屍其中，且死者都有驚人的共通性：華裔、中老年、女性，案件一時間震驚華人社區。經過警方調查，三起案件均非他殺。（本報資料照片）

台灣選總統 華僑積極返鄉

中華民國第15任總統、副總統和立法委員選戰激烈，在2020年1月的大選日讓南加州大批台灣移民積極回台投票。駐洛杉磯的台灣官員說，保守估計約有6000人回國投票。據洛杉磯多家旅行社和航空公司，直飛台灣機票價格持續飆漲近2000美元。（聯合報系資料照）

黑命貴示威 洛城一度宵禁