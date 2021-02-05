遠距工作社交 成未來新常態

網路課程成為大學教育新常態。（加州州立大學提供）

新冠疫情 持續近一年之久，人們必須做好同病毒長期共存的準備，各行各業都受到新冠病毒影響，生活方式也發生很多改變，包括減少人際接觸、擴大社交媒體、居家辦公、遠程學習、網路教育 等。

預防新冠病毒傳染的最重要措施是避免多人聚會，然而，學校教育、球賽影劇、機場 驗票等，現場都有很多學生、觀眾或乘客等，未來將如何繼續？

智庫蘭德公司流行病學家黃志環 (Jennifer Huang Bouey)指出，擴大使用社交平台、減少人際接觸，將是現階段維持生活和生產的重要途徑。因此，互聯網等社交工具會有更大的發展。她認為，類似新冠肺炎這樣的災難在歷史上不是第一次，有過很多次，雖然短期內會有一個停滯階段，但最終都是人類戰勝病毒，延續了生命和文化。

洛杉磯國際機場（LAX）執行長埃巴奇（Justin Erbacci ）指出，未來旅客在LAX搭機將有幾項顯著改變。一是非接觸式TSA證件檢查（Touchless TSA Document Checks），運輸安全管理局（TSA）使用新的憑據身份驗證技術，允許乘客將照片身份證（ID）插入閱讀器中，無需在檢票站交換文件或出示登機牌。二是虛擬援助試驗計畫（Virtual Assistance Pilot Program ），旅客通過免觸摸平板電腦系統與服務人員實時對話，無需觸摸平板電腦。三是生物識別快速旅行（Biometrics Speed Travel），該程序使用面部生物特徵識別技術，自動執行入境美國所需的手動文件檢查。

疫情也使得一些協助人們線上集會的應用軟體非常搶手，Zoom就是一個在全世界相當熱門的應用軟體，被廣泛使用於在家工作、遠距教學與社交上。在2020年初，隨著新冠肺炎疫情惡化，許多公司和學校開始採用遠端形式工作，令社交平台Zoom的使用量急劇增加，從去年初到3月中旬成長了67%，成為疫情期間最流行的社交平台之一，學校教育和商業界使用Zoom舉行網路教學和影片會議等。預料在2021年，透過Zoom在線上集會將成為「新常態」。