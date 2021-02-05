我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

拿擴音器指點暴徒國會內部路線 婦人遭FBI捕

遠距工作社交 成未來新常態

記者丁曙／洛杉磯報導
網路課程成為大學教育新常態。（加州州立大學提供）
網路課程成為大學教育新常態。（加州州立大學提供）

新冠疫情持續近一年之久，人們必須做好同病毒長期共存的準備，各行各業都受到新冠病毒影響，生活方式也發生很多改變，包括減少人際接觸、擴大社交媒體、居家辦公、遠程學習、網路教育等。

預防新冠病毒傳染的最重要措施是避免多人聚會，然而，學校教育、球賽影劇、機場驗票等，現場都有很多學生、觀眾或乘客等，未來將如何繼續？

智庫蘭德公司流行病學家黃志環 (Jennifer Huang Bouey)指出，擴大使用社交平台、減少人際接觸，將是現階段維持生活和生產的重要途徑。因此，互聯網等社交工具會有更大的發展。她認為，類似新冠肺炎這樣的災難在歷史上不是第一次，有過很多次，雖然短期內會有一個停滯階段，但最終都是人類戰勝病毒，延續了生命和文化。

洛杉磯國際機場（LAX）執行長埃巴奇（Justin Erbacci ）指出，未來旅客在LAX搭機將有幾項顯著改變。一是非接觸式TSA證件檢查（Touchless TSA Document Checks），運輸安全管理局（TSA）使用新的憑據身份驗證技術，允許乘客將照片身份證（ID）插入閱讀器中，無需在檢票站交換文件或出示登機牌。二是虛擬援助試驗計畫（Virtual Assistance Pilot Program ），旅客通過免觸摸平板電腦系統與服務人員實時對話，無需觸摸平板電腦。三是生物識別快速旅行（Biometrics Speed Travel），該程序使用面部生物特徵識別技術，自動執行入境美國所需的手動文件檢查。

疫情也使得一些協助人們線上集會的應用軟體非常搶手，Zoom就是一個在全世界相當熱門的應用軟體，被廣泛使用於在家工作、遠距教學與社交上。在2020年初，隨著新冠肺炎疫情惡化，許多公司和學校開始採用遠端形式工作，令社交平台Zoom的使用量急劇增加，從去年初到3月中旬成長了67%，成為疫情期間最流行的社交平台之一，學校教育和商業界使用Zoom舉行網路教學和影片會議等。預料在2021年，透過Zoom在線上集會將成為「新常態」。

面部生物特徵識別技術，自動執行入境美國所需的手動文件檢查。（LAX提供）
面部生物特徵識別技術，自動執行入境美國所需的手動文件檢查。（LAX提供）
LAX搭機實施非接觸式證件檢查，乘客將身份證插入閱讀器即可。（LAX提供）
LAX搭機實施非接觸式證件檢查，乘客將身份證插入閱讀器即可。（LAX提供）

疫情 教育 機場

上一則

屋內有人 華男等5人涉入室盜竊 有人面臨125年監禁

下一則

振興美國經濟 推進種族平等

延伸閱讀

無接觸身分驗證 LAX完全實現

無接觸身分驗證 LAX完全實現
美國首個大型機場 LAX實現100％無接觸身分驗證

美國首個大型機場 LAX實現100％無接觸身分驗證
搭大眾運輸「戴口罩」新規今生效 國安部授權TSA執法

搭大眾運輸「戴口罩」新規今生效 國安部授權TSA執法
社交平台大逃亡

社交平台大逃亡
AP調查：國會暴亂幕後推手 非草根川粉

AP調查：國會暴亂幕後推手 非草根川粉
LAX去年悽慘 旅客量僅前年1/3

LAX去年悽慘 旅客量僅前年1/3

熱門新聞

黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15
「The Plaza Irvine」社區為住商混合高樓，社區共有202個單位。（谷歌截圖）

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

2021-01-29 02:20
台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。 聯合報系資料照片

黃芳彥案持續更新╱黃遺產若涉欺詐 仍有追討風險

2021-01-29 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下
19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭