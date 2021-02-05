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振興美國經濟 推進種族平等

記者丁曙／洛杉磯報導
扶助小企業尤其餐飲業事關重大。（人口普查局）
扶助小企業尤其餐飲業事關重大。（人口普查局）

拜登上任總統後要向國會提出多項法案，包括1.9兆元疫情紓困案，其中關鍵要素包括：4000億元用於控管新冠肺炎及配送疫苗，逾1兆元用於紓困支出，4400億元用在社區及企業；個人補貼金額從600元提高到2000元， 補充和延長失業救濟金每周400元，為各州、城市、學校及托兒所等機構補助經費，給有子女的家庭稅收抵免等。

拜登推出的大規模振興經濟與疫情紓困配套法案，旨在挽救受疫情影響而持續衰退的美國經濟。拜登與民主黨國會議員都表示，12月底發放的600元紓困金太少，因此又增加1400元。這份計畫只是兩階段提議的第一步，隨後幾周將推出一份範圍更廣、重點是基礎設施建設和氣候變化等長期目標的方案。

轄區包括托倫斯等地的聯邦眾議員劉雲平表示，給美國人口袋裡放錢，並且振興美國經濟，在拜登政府、眾議長和參議院的合作領導下，終於可以執行眾議院民主黨人提倡的國家新冠病毒戰略，並為全國各地的工人、小型企業和家庭提供幫助成果。

此外，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）20日發表聲明，讚揚拜登總統就職第一天採取行動，廢除了針對部分穆斯林國家的禁令。「這將使成千上萬的家庭團聚，並且發出一個重要信息，美國正在改變該項仇恨政策及其背後的反美情緒。」

洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）也指出，他以充滿希望和樂觀態度，期待拜登總統和賀錦麗副總統團結人民建設美好未來。20日拜登總統簽署一系列行政命令，提供經濟救濟、推進種族平等議題，以及為在日益趨於危機中掙扎的全美家庭提供即時的救濟，採取行動開始推動國家前進。洛杉磯社區學院學區期待與拜登政府合作，擁抱們學生的希望和抱負，共創美好的明天。

恢復民生必要行業是當務之急。（記者丁曙／攝影）
恢復民生必要行業是當務之急。（記者丁曙／攝影）

拜登 紓困金 美國

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