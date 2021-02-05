2021年展望 拜登新政 迎接美國新曙光

美國總統拜登宣誓就職首日即簽署多項行政令。（美聯社）

美國 總統拜登 和副總統賀錦麗2021年元月20日宣誓就職，首日即簽署多項行政令，「恢復美國精神」，呼籲人民團結，因應新冠病毒流行、經濟疲弱、種族歧視和氣候變遷四大危機，使美國人民從黑暗中看到了希望，加速走出隧道盡頭迎接美國新曙光。

拜登此前已經提出「美國拯救計畫」（American Rescue Plan），預定上任十天內推出多項法案和措施，包括控制新冠病毒疫情 ，協助學校恢復實體課程，重新加入巴黎氣候協定，撤銷對部分穆斯林國家實施的入境禁令，延長聯邦學生貸款償還期，暫停因借款人還不出貸款而徵收房屋、驅逐房客等，並強制要求民眾在跨州旅行及進入聯邦地產時配戴口罩等。其中，盡速控制新冠疫情可以穩定社會情緒，讓人民擺脫死亡的威脅。

第一部分：控制新冠疫情

推進疫苗施打政策、控制冠狀病毒疫情是拜登的「百日目標」重心，該方案將分配超過4000億元用於解決新冠病毒（Covid-19）流行，其中包括1600億元用於執行國家疫苗接種計畫，擴大檢測範圍和設定更明確的公共衛生標準等。拜登有信心在上任後100天內為5000萬美國人接種兩劑疫苗，實現1億次注射目標，敦促全民100天戴口罩。

為此，拜登任命麻州總醫院傳染病主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）出任聯邦疾病防治中心（CDC）主任，重振全民信心並領導全國防疫。瓦倫斯基向媒體表示，「在未來100天內讓1億人接種目標是絕對可行的。」「雖然是相當艱鉅的任務 ，但我們的疫苗數量是足夠的。」

國會眾議員劉雲平（Ted Lieu）15日指出，雖然洛杉磯縣的新冠傳播還在增加，但人們可以通過經常洗手、保持社交距離、在公共場合戴口罩等，參與抗擊病毒；他相信通過實施拜登的「美國拯救計畫」，為美國人接種疫苗和控制病毒。

加州民主黨常務委員會共同主席及洛杉磯縣民主黨秘書長李天薇（Olivia Lee）20日表示，拜登總統和賀錦麗副總統的歷史性就職典禮，代表了美國新曙光。拜登政府將使美國重新走上正軌，從抗擊毀滅性的新冠疫情，到鋪平通往經濟復甦的道路，再到倡導社會正義等等。最重要的是，拜登總統及其經驗豐富的團隊，經受了實戰考驗：他們寫下了被上屆政府忽視的應對大流行的教戰手冊，從拜登20日就職總統起，將結束管理不善、混亂不堪的局面，看到美好的未來。