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姚蘇蓉嫡傳弟子劉明珠 世報春晚獻唱

記者張宏／蒙特利公園市報導
姚蘇蓉嫡傳弟子劉明珠屆時將給大家帶來美妙歌曲和新年祝福。（劉明珠提供）
姚蘇蓉嫡傳弟子劉明珠屆時將給大家帶來美妙歌曲和新年祝福。（劉明珠提供）

世界日報洛杉磯分社將在2月12日舉辦「牛轉乾坤喜迎春」群星賀歲世界春晚的線上活動，姚蘇蓉嫡傳弟子劉明珠屆時將給大家帶來美妙歌曲和新年祝福。

劉明珠去年5月開始在台灣的電視台主持節目，每天下午錄製現場節目。在節目上唱歌和介紹歌星及國外旅遊體驗。她說，在這場疫情中她很幸運，仍有固定演出機會，最近還上一些節目通告。因為疫情很多國外演出取消，包括美國兩場演出和東南亞預計的演唱會也都全部取消。近日因為台灣疫情緊張，原本的活動也延期或取消。不過幸虧網路發達，仍可以與大家在網上見面。民眾可在Youtube上觀看她主持的節目。

劉明珠說，台灣生活目前各方面還可以，相比之下美國朋友會比較辛苦。她先生、姊姊都在美國，每天都會通電話。希望新的一年，大家注意安全，疫情能趕快過去。她可以盡快到美國與家人見面，並祝福世界日報的讀者新年快樂。

劉明珠1995年參加日本菸草公司MILD 7在台灣主辦的全國歌唱比賽，在近2000名參賽者中脫穎而出，榮獲冠軍。 她曾參加張菲和費玉清主持的「龍虎綜藝王節目」模仿比賽，因為模仿姚蘇蓉而聲名大噪，有「小姚蘇蓉」之稱，後被姚蘇蓉收為弟子。

觀賞世報春晚，2月12日晚8時可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw。

掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」...
掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」線上春晚。
劉明珠因為模仿姚蘇蓉而聲名大噪。
劉明珠因為模仿姚蘇蓉而聲名大噪。

台灣 美國 疫情

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