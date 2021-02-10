陳文寬獻唱台語經典歌曲「歡喜就好」

屆時掃瞄此二維碼即可觀賞春晚。

南加州 淡江大學校友會大專杯卡拉OK歌唱大賽召集人陳文寬，因為模仿台灣 鄉土歌唱家陳雷維妙維肖，給評委和聽眾留下深刻印象。近日他受邀參加世界日報線上「群星賀歲世界春晚」，將獻唱兩首經典台語歌曲「往事就是我的安慰」和「歡喜就好」。

「歡喜就好」是最有代表性的台語歌曲之一，表達了積極的人生觀和樂觀的生活態度，深入人心。歌中唱到，「問我到底腹內有啥法寶，其實無撇步歡喜就好！」1994年，陳雷發行的專輯「歡喜就好」創下銷售百萬張佳績。而「往事就是我的安慰」也是經典老歌，歌中唱到「你放捨我無所謂，往事就是我的安慰！」此外，陳雷充滿喜感的形象成為許多人戲仿的對象。

陳文寬表示，參加世報春晚演出，向讀者賀歲拜年，同時演唱兩首經典歌曲。過去一年新冠疫情 大流行重創各行各業，很多人情緒壓抑、心情不舒暢、思想負擔重，工作學習受影響。他演唱經典老歌「歡喜就好」，希望能將樂觀的生活態度帶給聽眾，克服當前困境，度過眼下難關。同時，他希望疫苗接種能夠迅速普及，早日形成社區免疫力，使生活盡快恢復正常。

觀賞世報春晚，2月12日晚8時可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw。