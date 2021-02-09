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世報春晚2/12線上同歡 金馬影后歸亞蕾送祝福

記者謝雨珊／洛杉磯報導
金馬獎、金鐘獎影后歸亞蕾將在大年初一向世報讀者送祝福。（歸亞蕾提供）
金馬獎、金鐘獎影后歸亞蕾將在大年初一向世報讀者送祝福。（歸亞蕾提供）

世界日報將在2月12日（大年初一）美西時間晚上8時舉辦線上群星賀歲春節晚會，旅居洛杉磯的台灣藝人「金鐘獎、金馬獎影后」歸亞蕾將向世報讀者送祝福。受疫情影響，拍戲暫時停擺的歸亞蕾，希望在線上向大家打招呼，並送上最即時、最溫暖的祝福。

歸亞蕾自新冠疫情爆發以來，已有近一年沒在外奔波。受到疫情影響並考量健康安全問題，已推掉多部中國拍片邀約，她深感遺憾。儘管在疫情期間無法正常工作，歸亞蕾有更有時間在家中享受天倫之樂。

歸亞蕾分享居家生活指出，洛杉磯疫情嚴重，孫子們不能外出上學，長期在家中上網課。她扮演好外婆角色，在家燒飯做菜陪伴小孩與家人。為了解悶，她在後院種菜，按時間澆水灌溉，種著番茄、南瓜、冬瓜等有機蔬菜收成豐富，「不用出門買菜，也可安然過活」。

目前加州已允許65歲或以上長者施打疫苗，歸亞蕾正在預約，期望可盡快接種。長期間待在家中，歸亞蕾十分想念平日與親朋好友聊天說笑，她希望「看不見又摸不著」的病毒，盡快遠去。歸亞蕾呼籲齊心抗疫，祝福大眾在新的一年，身體健康、平安快樂。她並祝賀世界日報45年生日快樂。

觀賞世報春晚，可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw

掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」...
掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」線上春晚。

疫情 洛杉磯 世界日報

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