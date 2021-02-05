世報線上春晚／世界好聲音最佳造型獎 楊郁婕唱原創曲

楊郁婕，曾獲世界日報好聲音最佳造型獎。（楊郁婕提供）

楊郁婕曾獲得世界好聲音最佳造型獎，準備參加2021年2月12日晚8時的世界日報 線上春晚。她說這是第二次參加世界日報活動，準備了一首英文歌MTV，是一首年輕男女浪漫愛情歌曲，希望世界日報讀者喜歡。

現年19歲的楊郁婕，父母來自台灣 ，她從高中時就參加各種音樂表演，尤其喜歡音樂劇。她說，為世界日報線上春晚準備的節目，是一首原創英文歌曲「Please So」，由她的同學創作完成。這首歌曲主要表現年輕男女在派對聚會上相遇及迸放情感火花，由她和一位男生對唱。共有至少四人參加創作這首MTV。

楊郁婕目前就讀紐約大學 ，攻讀心理學、環境研究專業。為了準備這首歌曲MTV，她在紐約大學影視專業同學，特意飛到美西，在她住的奇諾岡市拍攝。雖然大部分場景在室內，但也有奇諾岡市美麗的山巒景色。

觀賞世報春晚，2月12日晚8時可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw。