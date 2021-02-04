不老女神翁虹 世報春晚分享凍齡祕訣

亞洲小姐冠軍、美麗的「不老女神」翁虹，與世報讀者分享如何保養和維持美顏的祕訣。（翁虹提供）

亞洲小姐冠軍、美麗的「不老女神」翁虹，受邀在世界日報2月12日晚8時（美西時間）在Youtube的U視頻平台，舉行的線上「群星賀歲 世界春晚」，向讀者賀歲拜年，還會分享如何保養以及維持美顏的祕訣。

翁虹表示，海外華人 同根同種，非常開心有這樣的機會與大家一起慶祝佳節。熱心慈善活動的翁虹，因嫁給台灣 先生，定居台北，目前則在中國大陸拍戲。

翁虹表示，疫情 之前，大家平時生活忙碌，都在外面社交應酬，但往往為了功名失去初心。疫情反讓大家節奏慢下來，世界重新洗牌，回歸沉澱。因此她也希望大家能珍惜生命，珍視健康，對大眾和自己負責，加強防疫。提及去年實屬（鼠）不易，希望扭（牛）轉乾坤，盡快結束疫情，回歸平安生活。

對於保養和不老祕訣，翁虹分享「多喝水不易老，會睡的女人美到老」的保健養生方法。她說，喝水是經濟實惠的良藥妙方，她習慣每天早上喝一杯新鮮檸檬水。人因為工作壓力、飲食，身體有很多酸性元素，要將身體變成鹼性，檸檬能提高免疫力，減少生病機率。養生和保養是她的態度，也是習慣，並植入生活。

她提到，華人體質和老美不同，女生喝冰水對身體有害，冬天盡量喝讓腸胃適合的溫水。夏天喝常溫，最多一顆冰；睡覺則是修復心肝脾肺腎。儘管她現年52歲，但她卻認為自己活成25歲，35歲狀態，45歲的頭腦，篤信「心態好勤運動，青春亮麗活到老」。

觀賞世報春晚，可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw。