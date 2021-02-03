世報春晚線上直播／藝橋舞團舞出好萊塢電影「La La Land」

藝橋舞團將帶來以「La La Land」主題曲編輯的美式爵士及Charleston舞蹈。（許希聖提供)

洛杉磯 世界日報將於2月12日（美西時間）晚上8時，在U視頻舉辦線上「群星賀歲世界春晚」，在南加州 社區頗有名氣的「藝橋舞團」將是表演嘉賓之一。該團在春晚將帶來以「La La Land」主題曲編輯的美式爵士及Charleston舞蹈。

藝橋舞團團長許希聖表示，好萊塢電影 「La La Land」是2017年奧斯卡金像獎得獎最多最夯的電影，包括最佳導演、女主角、最佳音樂和最佳歌曲。藝橋舞團這次將演示美式爵士及Charleston舞蹈，由指導老師湯雯珺以La La Land 的主題曲編舞。這支舞蹈輕快又討觀眾喜愛，已由藝橋舞團在洛杉磯各大場合演出17次。

許希聖說明，舞蹈團成立四年來，讓熟齢的舞蹈喜愛者每星期上課練習，不定期受邀約在大舞台上表演，讓團員在舞蹈中找到自信，綻放自己，以舞會友，活在當下，讓人生的下半場精彩飛揚。

觀賞世報春晚可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw。