世報春晚 饒舌歌手ØZI線上送祝福

ØZI早先在金音獎奪得「最佳節奏藍調專輯獎」。（聯合報系圖片）

「金嗓歌后」葉璦菱的兒子饒舌歌手ØZI，將在世界日報 的線上群星賀歲春節晚會上，為世報讀者送祝福。ØZI近來一舉入圍金曲獎六項大獎，最終拿下金曲最佳新人獎，人氣超高。連葉璦菱想要請兒子擔任自己作品的製作人，「時間都很難喬」。

ØZI最近忙於拍攝新歌MV，他想要拍泳池畫面，但因疫情難借到泳池。葉璦菱雖然一邊幫兒子打聽泳池，另一邊又擔心不已。她表示最近台灣 寒流來襲，冷到甚至都有地區下雪，兒子卻要拍戶外泳池畫面，且在山上，想想MV經常一拍就要十多個小時，「年輕人不願打消念頭，不怕冷一樣」，葉璦菱語氣裡都是做母親的心疼。

因為ØZI就住在同一條巷子，葉璦菱每兩天就會找藉口去看兒子，也關心他的工作進度。她很自豪地表示，兒子拍的MV是他正在籌備的英文新專輯，歌都已經做好了，第一隻MV也已經上線，歌曲叫Slide。因為兒子從小就打冰球，MV也是冰球主題。

這次透過世界日報向美國 的華語讀者送新春祝福，葉璦菱透露，兒子其實也很想來美國。ØZI去年3月本來還在美國錄音，每年都在美國和台灣之間跑，並和美國公司Transparent Arts簽約。這個團體很有經驗，幕後推手正是享譽國際的Far East Movement。ØZI這張英文專輯也有計畫在美國發展。