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世報春晚 施雅婷率美儀學校時裝盛宴拜年

記者楊青／洛杉磯-台北電話報導
洛杉磯知名模特美儀學校Tina Modeling將在世界日報2021新年晚會中獻上精美的時裝和美儀視覺盛宴，與華人朋友共慶農曆新年。（施雅婷提供）
洛杉磯知名模特美儀學校Tina Modeling將在世界日報2021新年晚會中獻上精美的時裝和美儀視覺盛宴，與華人朋友共慶農曆新年。（施雅婷提供）

洛杉磯模特美儀學校Tina Modeling，將在世界日報2021新年晚會中獻上精美的時裝和美儀視覺盛宴，與華人共慶農曆新年。

Tina Modeling由施雅婷創辦，她是世界教育組織 (World Education Organization) 2009年「亞太最佳傑出藝術家金爵獎」獲獎者。她創辦的模特美儀學校，近年活躍於美國和兩岸三地時裝和時尚表演舞台，在美姿美儀教學和培養的同時，她也不斷挖掘生活時尚華裔模特人才，並將她們推向世界舞台，桃李獲獎無數。近年最引人注目的是，她的三位學生得到全球華人十大平面模特大賽獎項。她因此獲得最佳華人模特指導老師獎，並接受法國坎城市長頒獎。

施雅婷早年從台灣到新加坡留學，再來美國攻讀教育，在開設模特美儀學校前，她在洛杉磯私立小學擔任校長，從事教育十年之後，她按照興趣和理想開設美儀學校。施雅婷表示，辦學十多年來能夠與學生和家長相當良好的溝通，得益於早年的教育學習和培訓。她認爲，尤其女孩子，美育越早越好。她從小接受芭蕾、美術和鋼琴等培訓，對日後審美的養成受益良多，她常常對學生說，生活中不需要太多名牌來放大自己，舉手投足從容自信，最是自然美。

施雅婷特別匯編剪輯了一個精采的時裝美儀短片，包括近年來其學生參與的多場時裝表演、平面廣告以及外景拍攝，全面展現華人模特和時尚風采，動靜交替，秒秒精采。

掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」...
掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」線上春晚。
開辦模特美儀學校桃李滿園，施雅婷自己也是名模。（施雅婷提供）
開辦模特美儀學校桃李滿園，施雅婷自己也是名模。（施雅婷提供）
洛杉磯知名模特美儀學校Tina Modeling將在世界日報2021新年晚會中獻...
洛杉磯知名模特美儀學校Tina Modeling將在世界日報2021新年晚會中獻上精美的時裝和美儀視覺盛宴，與華人朋友共慶農曆新年。（施雅婷提供）

教育 華人 美國

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