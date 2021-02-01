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世報春晚 包翠英領軍旗袍秀 展美姿

記者楊青╱洛杉磯-台北電話採訪
包翠英（中）和她的亞洲旗袍團隊。（包翠英提供）
包翠英（中）和她的亞洲旗袍團隊。（包翠英提供）

台灣時裝模特鼻祖之一、1980年代起成功轉型台灣影視，和生活娛樂界的資深藝人包翠英，在世界日報的農曆春節晚會上，將帶領亞洲旗袍協會表演中華旗袍秀，與世界日報讀者一起共慶農曆牛年；旗姐們身上的旗袍、展顯的美姿風情，都相當值得期待。

包翠英早年代言的禮蘭公司「禮蘭蛋蜜乳」、裕榮食品「蝦味先」、金車公司「金車麥根沙士」等在台灣家喻戶曉。80年代中期，她加入台灣影視行業，並在中國電視公司主持多檔流行時尚節目。她在電視劇「緊急行動」中扮演的靚女刑警，使她獲得「PD嬌娃」稱呼，從名模成功轉型螢幕。

包翠英說，因家人都在美國，她往返台美兩地探望家人已有20多年。20多年前還曾定居洛杉磯三年，當年與洛杉磯華人電視台合作，曾前往山東、四川等開展大型時裝表演，也曾與潘安邦等歌星前往大陸演出，坐火車20多小時深入地方的經歷歷歷在目。

在洛杉磯定居時，也曾以秀導身份帶隊去拉斯維加斯演出，擔任卡拉OK評審，挖掘聶雲等新人。當年在洛杉磯開設模特美姿班，轟動一時。

觀賞世報春晚，可掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到春晚。

包翠英依然活躍在台灣的生活時尚舞臺。（包翠英提供）
包翠英依然活躍在台灣的生活時尚舞臺。（包翠英提供）
掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」...
掃瞄二維碼，即可在2月12日晚美西時間8時，觀賞世界日報主辦的「牛轉乾坤喜迎春」線上春晚。
作爲台灣時裝模特鼻祖之一，包翠英早年為很多台灣公司的代言廣告家喻戶曉。（包翠英提...
作爲台灣時裝模特鼻祖之一，包翠英早年為很多台灣公司的代言廣告家喻戶曉。（包翠英提供
作爲台灣時裝模特鼻祖之一，包翠英早年為很多台灣公司的代言廣告家喻戶曉。（包翠英提...
作爲台灣時裝模特鼻祖之一，包翠英早年為很多台灣公司的代言廣告家喻戶曉。（包翠英提供）

台灣 洛杉磯 世界日報

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