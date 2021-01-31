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世報春晚 龍飄飄獻唱「祥祥都吉祥」

記者王全秀子╱洛杉磯報導
掃瞄二維碼可以觀賞世界日報春晚。
掃瞄二維碼可以觀賞世界日報春晚。

「過年沒聽到龍飄飄的歌曲就沒有年味」。每年農曆新年前後在星馬一帶，人們一定會在大街小巷、百貨公司聽到星馬歌后龍飄飄的賀歲歌曲。而今年，世界日報訂2月12日晚上8時（美西時間）在世界日報YouTube平台「U視頻」上舉辦「群星賀歲世界春晚」，屆時龍飄飄會為民眾帶來經典賀歲曲目。

龍飄飄在70年代是台灣歌壇風靡一時的女歌手，當時與鄧麗君、鳳飛飛齊名，也是最受歡迎的女歌手之一。龍飄飄表示，她以前在新加坡和馬來西亞出了很多賀歲歌曲，直到現在每到春節都能聽到耳熟能詳的曲目。此次參加世界日報春晚活動，其中一首「祥祥都吉祥」的熱鬧歌聲，即刻讓大家產生共鳴，沉浸在過年的喜悅中。

龍飄飄表示，她曾在美國住過一段時間，後來搬回台灣。2015年至2016年還在北京舉行大型演唱會。近幾年雖然在外演唱較少，但作為一名基督教徒，她走遍世界各地傳遞福音也相當忙碌。

此外，她也感謝世界日報邀請參加此次春晚演出，和眾多歌星一起慶祝新年。她指出，很多人因為疫情沒辦法出門，只能用電腦看電視，但透過世界日報平台能將歌聲帶給全世界華人一起慶祝新年。因此她希望透過歌曲，把最好的問候送給世界日報讀者。

觀賞世報春晚，可掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到春晚。

星馬歌后龍飄飄為世報讀者帶來經典賀歲曲目。（龍飄飄提供）
星馬歌后龍飄飄為世報讀者帶來經典賀歲曲目。（龍飄飄提供）

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