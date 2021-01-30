世報春晚 葉璦菱線上問候美國歌迷

葉璦菱很想念美國歌迷。（聯合報系資料照片）

世界日報的線上群星賀歲春節晚會，台灣 女藝人、「金嗓歌后」葉璦菱也將向世報讀者送祝福。目前住在台灣的葉璦菱，工作和生活都未受疫情 影響，頻頻有演出活動。她表示想念美國 的朋友們，希望透過線上晚會給大家送問候。

葉璦菱表示，台灣防疫工作做得不錯，大家本來都有戴口罩的習慣。去年3月到6月時雖然一度有點緊張，但過去半年，尤其去年8月之後就好多了，因此生活以及演藝工作都一切正常。年底她還和金曲歌王蕭煌奇一起連開兩場「雙金奪標」演唱會，基本上春節和年底活動都很多，連除夕都安排有演唱。

葉璦菱表示她已經很久沒去美國了，本來在疫情之前原本有計畫走一走、看一看，想要拜訪一下朋友，而且還有演出的接洽。但是突然來襲的疫情，讓一切計畫都不得不取消。她很想念在美國的朋友，這次透過世界日報的群星賀歲春節晚會，也是希望在線向在美國的華人讀者們送上祝福和問候，她相信她旅美的朋友們都能看見，因為「有華人就有世界日報嘛」。

據媒體報導，葉璦菱計畫今年推出全新音樂作品，想請她的兒子ØZI擔任製作人，不過ØZI拿到金曲新人獎之後太搶手，「時間真的很難喬」。

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