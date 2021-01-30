我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

世報春晚 葉璦菱線上問候美國歌迷

記者李雪／洛杉磯報導
葉璦菱很想念美國歌迷。（聯合報系資料照片）
葉璦菱很想念美國歌迷。（聯合報系資料照片）

世界日報的線上群星賀歲春節晚會，台灣女藝人、「金嗓歌后」葉璦菱也將向世報讀者送祝福。目前住在台灣的葉璦菱，工作和生活都未受疫情影響，頻頻有演出活動。她表示想念美國的朋友們，希望透過線上晚會給大家送問候。

葉璦菱表示，台灣防疫工作做得不錯，大家本來都有戴口罩的習慣。去年3月到6月時雖然一度有點緊張，但過去半年，尤其去年8月之後就好多了，因此生活以及演藝工作都一切正常。年底她還和金曲歌王蕭煌奇一起連開兩場「雙金奪標」演唱會，基本上春節和年底活動都很多，連除夕都安排有演唱。

葉璦菱表示她已經很久沒去美國了，本來在疫情之前原本有計畫走一走、看一看，想要拜訪一下朋友，而且還有演出的接洽。但是突然來襲的疫情，讓一切計畫都不得不取消。她很想念在美國的朋友，這次透過世界日報的群星賀歲春節晚會，也是希望在線向在美國的華人讀者們送上祝福和問候，她相信她旅美的朋友們都能看見，因為「有華人就有世界日報嘛」。

據媒體報導，葉璦菱計畫今年推出全新音樂作品，想請她的兒子ØZI擔任製作人，不過ØZI拿到金曲新人獎之後太搶手，「時間真的很難喬」。

觀賞世報春晚，可掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到春晚。

掃瞄二維碼可以觀賞世界日報春晚。
掃瞄二維碼可以觀賞世界日報春晚。

美國 台灣 疫情

上一則

林英郎: 黃芳彥遺產若涉欺詐轉移 可追討

下一則

北加屋崙國際機場販賣機 出售新冠居家快篩劑

延伸閱讀

美7天平均確診比3周前降3成 1/3人口或已免疫

美7天平均確診比3周前降3成 1/3人口或已免疫
傳中軍機演練攻擊美國航艦 美軍：未構成威脅

傳中軍機演練攻擊美國航艦 美軍：未構成威脅
曾追款 林英郎：黃芳彥遺產若涉欺詐轉移 可討回

曾追款 林英郎：黃芳彥遺產若涉欺詐轉移 可討回
美國安顧問：要讓中國為鎮壓香港及威脅台灣付出代價

美國安顧問：要讓中國為鎮壓香港及威脅台灣付出代價
伊朗堅持美國先解除制裁 否則加速核計畫不會逆轉

伊朗堅持美國先解除制裁 否則加速核計畫不會逆轉
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」