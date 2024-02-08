我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

健康篇╱年菜健康吃 煎魚+鳳梨營養又吉祥

聯合報
年菜可加入蔬菜，烏魚子配白蘿蔔及蘋果，營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮。(本報資料照片)
年菜可加入蔬菜，烏魚子配白蘿蔔及蘋果，營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮。(本報資料照片)

農曆春節假期將至，一家人團聚，年夜飯少不了大魚大肉，過完年節少不了增加幾公斤的體重，要如何過個充實的春節，同時兼顧營養均衡？專家建議，每道年菜中都可以加入蔬菜，像是煎魚可以加鳳梨、滷肉配筍絲等等，不僅營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮，吃得開心又健康。

現代家庭過年不像過去，一家子動輒十數人口，二至四人的小家庭吃年夜飯圍爐成為常態，有時一不小心煮太多，恐怕就要吃上好幾天的年夜飯。

台灣營養基金會董事、台灣大學營養學博士吳映蓉說，若家中有祭祀的習慣，拜拜一定會用上「整隻雞」，可以先分成二至四等分，取四分之一到一半的分量來做年夜飯即可，剩下的放置冷凍，再製成其他料理，避免年夜飯吃上太多天。

「年夜飯可避免純肉菜色。」吳映蓉表示，餐桌上常出現的雞湯可以加入芥菜、滷肉加筍絲及香菇、魚加入鳳梨及青椒、香腸配蒜頭、烏魚子配白蘿蔔或蘋果等等，都可以讓菜色更有顏色，同時也有蔬菜等膳食纖維可讓飲食更加均衡。

歲末年終也有許多聚餐，尾牙更是免不了大吃一頓。吳映蓉說，若知道今天有尾牙、應酬的話，可以調整用餐的次數，可能原本一天三餐，改為一天兩餐，其中一餐便是尾牙，聚餐時也不要讓自己吃太飽，真的想吃可以打包帶回家，再加點青菜，其實都很好。

過完年難免會增加幾公斤，民眾可有意識的選擇部分食材多多食用。吳映蓉推薦，蔬菜類有豐富纖維、蕈菇類富含纖維及多醣體，洋蔥類則可增加免疫力，若吃太飽也可以喝點薑湯消脹氣，這些食材在過年期間都可以多多攝取。

同時，吳映蓉也說，過年期間，難得有機會好好休息、與家人團聚，想吃什麼也毋須太過忌口，但餐餐不宜吃太飽，年糕、發糕等糕點餅乾，可以選擇家人分食，避免吃太多，也要記得「慢慢吃」，人體的食欲中樞也會意識到有點飽足感，進而減少食物再進食，讓過年也能健健康康、開開心心。

上一則

健康篇╱圍爐健康吃 減少純肉年菜

下一則

健康篇／想吃年菜又怕胖？用花果做年菜 熱量少一半

延伸閱讀

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗
養生／纖維攝取標準 每天35克

養生／纖維攝取標準 每天35克
迎春年節展／經典年菜「金玉滿堂」 料理達人現場教學

迎春年節展／經典年菜「金玉滿堂」 料理達人現場教學
簡單又健康年菜自己來 營養師示範六道年菜食譜

簡單又健康年菜自己來 營養師示範六道年菜食譜
吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取

吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取
台去年農貿進出口雙降 銷陸減少26%最多

台去年農貿進出口雙降 銷陸減少26%最多

熱門新聞

醃漬廣式臘肉。(圖／黃義書提供)

年菜篇／自製臘肉 想念媽媽的味道

2024-02-06 10:05
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)

年菜篇／中藥入年菜 趁機補身體 健康一整年

2024-02-06 10:10
白芍雞湯。(記者陳立凱／攝影）

年菜篇／藥膳年菜養生開運 健康無負擔

2024-02-06 11:55
松花皮蛋。(本報資料照片)

年菜篇／辣、臘都極品 湖南安化臘肉冷煙熏 松花皮蛋好誘人

2024-02-06 10:00
蘇州黃天源糖年糕是蘇州人的最愛。 (取材自蘇州新聞網)

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

2024-02-08 01:00
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)

習俗篇／初一開運走春 把握吉時朝這方向出發

2024-02-08 10:30

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪