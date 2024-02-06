年菜篇／辣、臘都極品 湖南安化臘肉冷煙熏 松花皮蛋好誘人

松花皮蛋。(本報資料照片)

湖南益陽作為魚米之鄉和商旅雲集之地，自古以來飲食業十分發達。湘菜的特色可概括為「辣」和「臘」，大體可分為以益陽為代表的洞庭湖區，以長沙為代表的湘江流域和湘西山區三個特色菜區。益陽菜以烹製河鮮和家禽見長，特點是鹹辣香軟，以燉菜、燒菜出名。

松花皮蛋是益陽傳統特產，距今已有500多年歷史。益陽地處洞庭湖濱，湖區的鴨子長期捕食魚蝦螺蚌等活食，所產的蛋個大質優；灰山港的石灰，體輕塊大，無雜質。得天獨厚的先天條件，加上獨特的製作工藝，使益陽松花皮蛋遠近馳名。松花皮蛋可做冷盤，如燒辣椒皮蛋，也可做熱菜，如皮蛋煮莧菜、青椒炒皮蛋等。

臘菜是湘菜的重要組成部分，而安化山民的土製臘肉更是地道。安化素有過年殺豬的習俗，正月過後剩下的豬肉醃製後，用「冷煙」熏，即將豬肉掛於柴火灶上，煙薰火燎長達數月，臘香濃郁、色澤金黃、肥而不膩，用水煮、土缽蒸、辣椒炒，都是絕佳美味。

武潭水煮魚，是桃花江的一道風味名菜，素有「不吃武潭魚，枉遊桃花江」之說。由於武潭地處馬跡塘庫區，水質好、無汙染，出產的鮮魚肉質細嫩、味道鮮美。

武潭水煮魚用的是從河裡現撈上來的大個頭清水活魚，剁成魚塊，放進事先準備好的旺火大油鍋裡炸成焦黃色，倒出三分之二的滾油，再把薑絲、蒜頭、精鹽、辣椒、紫蘇等佐料放進鍋裡清燉，最後加入大塊的白豆腐燒開，即可上桌。

銀魚，通體柔若無骨無腸、呈半透明狀，被捕撈出水面時，立即變成白色，如玉勝雪，古稱玉簪魚、銀梭魚。洞庭湖銀魚大的有6到9釐米長，生長在沅江白沙渡口一帶的僅有45毫米。