習俗篇／元宵「小過年」 中國各省怎麼過？有個地方…要在祖墳前點燈

北京市豐台區的南宮五洲植物樂園，展出元宵節花燈。（新華社）

過完農曆新年，緊接而來的就是俗稱「小過年」的元宵節了。經濟日報報導，正月十五，為農曆新年的第一個月圓，象徵著春天的到來，這是傳統新春定義的最後一天，中國各地都有不同習俗。

河北省 井陘拉花

河北較為獨特的元宵節習俗有井陘的拉花。贊皇縣元宵節習俗「拉碌碡」是一種表現勞動生活的舞蹈，主要活動在元宵節，它以打擊樂伴奏。有大鼓、大鑼、鐃、水鈸等。永平府元宵節，生病的婦女群聚窯下，稱為「陶灸」。兒女交錯度橋，稱「度百厄」。

正月十五元宵節，河北省遵化市的的民間藝人帶來精彩民俗表演。（新華社）

安徽省 鳳陽盪鞦韆

古城鳳陽縣，盪鞦韆、挑燈籠、撂火把等民間習俗，成了元宵佳節的三大習俗。鳳陽民間有「元宵節盪鞦韆，一年腰不痛」的說法。每逢元宵佳節，最讓孩子動心的還是「挑燈籠」，造型各異的花燈將府城鎮夜晚裝飾一新。撂火把是一種青少年團體活動。

安徽省合肥市一名百歲老人包元宵，迎接佳節到來。（新華社）

山東省 遊藝活動

獅子舞、龍燈舞、高蹺、旱船、花棍、秧歌、趕毛驢是元宵重要的遊藝活動。曲阜城周圍村村玩龍燈，每個村的龍燈都要到孔府中表演。孔府耍龍燈的地方在二門里大堂前，平時不得入內的孔府，這時也準許外人入內看耍龍燈。

河南省 祖墳前點燈

河南人最獨特的習俗，就是在元宵之夜，家家戶戶都得在祖宗墓前，用竹蔑和紅紙紮上燈籠，點燃其間的蠟燭任其燃盡。

陝西省 伴燈饃

元宵節除大鬧花燈外，還流傳「放天燈」的風俗。「伴燈饃」流行於陝西銅川一帶，各家各戶在自己房屋裡，設香案點燭焚香，鳴放鞭炮，屋內處點燈，燈旁放著各式各樣的花饃，稱為「伴燈饃」。

江蘇省 泰州送吉祥

泰州有5大習俗，吃元宵、鬧元宵、猜燈謎、放煙火、送吉祥。送吉祥是泰州部分鄉鎮特有的習俗。在元宵節這天，親友要給新婚的新娘子送橋樁、送子觀音等，以祝福早生貴子。

貴州省 滾龍鬧元宵

貴州省松桃苗族自治縣寨英古鎮會舉行「滾龍鬧元宵」活動。「滾龍」是寨英古鎮特有的民俗藝術，距今已有600多年歷史。正月十五日夜，土家族民俗「炸龍」活動在德江中心城區揭開序幕，此項活動已被列入貴州省非物質文化遺產名錄。

廣東省 偷摘生菜祈福

廣東的元宵節喜歡「偷」摘生菜，拌以糕餅煮食以求吉祥；新安縣民有於去年生男者，皆於元宵夜慶燈。南雄鬧花燈時，父母取龍燈上之龍須線給小兒繫帶，據說可保兒童無疾病。又取龍燈內殘存的蠟燭照床下，據說可以產貴子。

浙江省

杭州民間傳正月十五為上元天官賜福之辰，多齋素誦經，匍匐至吳山禮拜。海寧縣元宵節以精緻的菊花燈為最有名。上虞縣少於元宵節晚上到戡恃月台上較量武藝。建德縣人家有新娶媳婦的，於元宵節設酒祭床。

江西省

從正月初一至十五晚餐後，全村老少就會集結在村中祠堂或廟宇，手持元宵歌本，對著元宵畫唱歌，當地人稱之為唱元宵歌（也叫唱船），另外還要喝元宵酒、吃元宵羹。

湖北省

湖北孝感楊店鎮是「龍燈之鄉」。

每年從臘月開始著手用竹片扎龍燈、龍身、龍尾、繡龍衣；用彩紙扎龍頭、龍尾，並連接彩龍頭、龍身、龍尾組成一條完整的龍燈。正月十二晚開光、正月十三出行、上廟、喝彩，正月十四拜燈，正月十五玩遊燈、燦燈。

湖南省

常德上元各家以椒為湯，加入韭菜儆果諸物款待客人，稱為「時湯」。新田縣游完龍燈後，將龍燈付之一炬，稱為「送災」。郴州市蘇仙區正源村在元宵節則有「火仙牛」活動，用稻草紮成牛的形狀再插上香火與火龍一起鬧元宵，以此為本村保平安。

四川省

四川元宵節有「四偷」的習俗：「一偷湯圓二偷青，三偷簷燈四偷紅。」除了偷青外，其餘皆為求子的習俗。開縣有「對罵」的習俗，元宵節時人們搬板凳到戶外去，將平日之怨氣，盡皆罵出，被罵之人不得回罵。

福建省

漳浦等地，燈節中還有一叫「穿燈腳」的習俗。燈節中的舞龍燈，是福建元宵節中最受歡迎的節目，龍燈長數十尺，有頭有尾。燈節中還有一種燈猜頗受歡迎，燈猜也叫「猜燈謎」或「出燈猜」。

雲南省

雲龍縣於元宵節前迎三崇神，沿街立棚祭祀。彌勒州元宵後一日燃香於橋，投石水中，再取水洗眼，據說可以去疾病。