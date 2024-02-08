我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

習俗篇／元宵「小過年」 中國各省怎麼過？有個地方…要在祖墳前點燈

綜合報導
北京市豐台區的南宮五洲植物樂園，展出元宵節花燈。（新華社）
北京市豐台區的南宮五洲植物樂園，展出元宵節花燈。（新華社）

過完農曆新年，緊接而來的就是俗稱「小過年」的元宵節了。經濟日報報導，正月十五，為農曆新年的第一個月圓，象徵著春天的到來，這是傳統新春定義的最後一天，中國各地都有不同習俗。

河北省 井陘拉花

河北較為獨特的元宵節習俗有井陘的拉花。贊皇縣元宵節習俗「拉碌碡」是一種表現勞動生活的舞蹈，主要活動在元宵節，它以打擊樂伴奏。有大鼓、大鑼、鐃、水鈸等。永平府元宵節，生病的婦女群聚窯下，稱為「陶灸」。兒女交錯度橋，稱「度百厄」。

正月十五元宵節，河北省遵化市的的民間藝人帶來精彩民俗表演。（新華社）
正月十五元宵節，河北省遵化市的的民間藝人帶來精彩民俗表演。（新華社）

安徽省 鳳陽盪鞦韆

古城鳳陽縣，盪鞦韆、挑燈籠、撂火把等民間習俗，成了元宵佳節的三大習俗。鳳陽民間有「元宵節盪鞦韆，一年腰不痛」的說法。每逢元宵佳節，最讓孩子動心的還是「挑燈籠」，造型各異的花燈將府城鎮夜晚裝飾一新。撂火把是一種青少年團體活動。

安徽省合肥市一名百歲老人包元宵，迎接佳節到來。（新華社）
安徽省合肥市一名百歲老人包元宵，迎接佳節到來。（新華社）

山東省 遊藝活動

獅子舞、龍燈舞、高蹺、旱船、花棍、秧歌、趕毛驢是元宵重要的遊藝活動。曲阜城周圍村村玩龍燈，每個村的龍燈都要到孔府中表演。孔府耍龍燈的地方在二門里大堂前，平時不得入內的孔府，這時也準許外人入內看耍龍燈。

河南省 祖墳前點燈

河南人最獨特的習俗，就是在元宵之夜，家家戶戶都得在祖宗墓前，用竹蔑和紅紙紮上燈籠，點燃其間的蠟燭任其燃盡。

陝西省 伴燈饃

元宵節除大鬧花燈外，還流傳「放天燈」的風俗。「伴燈饃」流行於陝西銅川一帶，各家各戶在自己房屋裡，設香案點燭焚香，鳴放鞭炮，屋內處點燈，燈旁放著各式各樣的花饃，稱為「伴燈饃」。

江蘇省 泰州送吉祥

泰州有5大習俗，吃元宵、鬧元宵、猜燈謎、放煙火、送吉祥。送吉祥是泰州部分鄉鎮特有的習俗。在元宵節這天，親友要給新婚的新娘子送橋樁、送子觀音等，以祝福早生貴子。

貴州省 滾龍鬧元宵

貴州省松桃苗族自治縣寨英古鎮會舉行「滾龍鬧元宵」活動。「滾龍」是寨英古鎮特有的民俗藝術，距今已有600多年歷史。正月十五日夜，土家族民俗「炸龍」活動在德江中心城區揭開序幕，此項活動已被列入貴州省非物質文化遺產名錄。

廣東省 偷摘生菜祈福

廣東的元宵節喜歡「偷」摘生菜，拌以糕餅煮食以求吉祥；新安縣民有於去年生男者，皆於元宵夜慶燈。南雄鬧花燈時，父母取龍燈上之龍須線給小兒繫帶，據說可保兒童無疾病。又取龍燈內殘存的蠟燭照床下，據說可以產貴子。

浙江省

杭州民間傳正月十五為上元天官賜福之辰，多齋素誦經，匍匐至吳山禮拜。海寧縣元宵節以精緻的菊花燈為最有名。上虞縣少於元宵節晚上到戡恃月台上較量武藝。建德縣人家有新娶媳婦的，於元宵節設酒祭床。

江西省

從正月初一至十五晚餐後，全村老少就會集結在村中祠堂或廟宇，手持元宵歌本，對著元宵畫唱歌，當地人稱之為唱元宵歌（也叫唱船），另外還要喝元宵酒、吃元宵羹。

湖北省

湖北孝感楊店鎮是「龍燈之鄉」。

每年從臘月開始著手用竹片扎龍燈、龍身、龍尾、繡龍衣；用彩紙扎龍頭、龍尾，並連接彩龍頭、龍身、龍尾組成一條完整的龍燈。正月十二晚開光、正月十三出行、上廟、喝彩，正月十四拜燈，正月十五玩遊燈、燦燈。

湖南省

常德上元各家以椒為湯，加入韭菜儆果諸物款待客人，稱為「時湯」。新田縣游完龍燈後，將龍燈付之一炬，稱為「送災」。郴州市蘇仙區正源村在元宵節則有「火仙牛」活動，用稻草紮成牛的形狀再插上香火與火龍一起鬧元宵，以此為本村保平安。

四川省

四川元宵節有「四偷」的習俗：「一偷湯圓二偷青，三偷簷燈四偷紅。」除了偷青外，其餘皆為求子的習俗。開縣有「對罵」的習俗，元宵節時人們搬板凳到戶外去，將平日之怨氣，盡皆罵出，被罵之人不得回罵。

福建省

漳浦等地，燈節中還有一叫「穿燈腳」的習俗。燈節中的舞龍燈，是福建元宵節中最受歡迎的節目，龍燈長數十尺，有頭有尾。燈節中還有一種燈猜頗受歡迎，燈猜也叫「猜燈謎」或「出燈猜」。

雲南省

雲龍縣於元宵節前迎三崇神，沿街立棚祭祀。彌勒州元宵後一日燃香於橋，投石水中，再取水洗眼，據說可以去疾病。

農曆正月十五元宵節，市民在北京青龍湖公園賞燈、遊園。（中新社）
農曆正月十五元宵節，市民在北京青龍湖公園賞燈、遊園。（中新社）
中國農曆正月十五元宵節，海南省海口市西秀鎮拔南村舉行傳統“過火海”民俗活動。（中...
中國農曆正月十五元宵節，海南省海口市西秀鎮拔南村舉行傳統“過火海”民俗活動。（中新社）

上一則

習俗篇／台灣慶元宵 體驗炸寒單、平溪放天燈

下一則

習俗篇／開心拜年不失禮 6大禁忌千萬別踩

延伸閱讀

2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加

2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加
74歲「鳥來嬤」吳敏昔負債又罹癌 消失8年近況曝

74歲「鳥來嬤」吳敏昔負債又罹癌 消失8年近況曝
來法拉盛做元宵燈籠 紐約華人家長會邀親子同樂

來法拉盛做元宵燈籠 紐約華人家長會邀親子同樂
連5年沒有年三十 「未來5年都不用思考除夕放不放假了」

連5年沒有年三十 「未來5年都不用思考除夕放不放假了」
北加州靜宜大學校友會 將辦年會歡慶元宵

北加州靜宜大學校友會 將辦年會歡慶元宵
首屆布碌崙元宵節花車遊行 2月24日在8大道華社登場

首屆布碌崙元宵節花車遊行 2月24日在8大道華社登場

熱門新聞

醃漬廣式臘肉。(圖／黃義書提供)

年菜篇／自製臘肉 想念媽媽的味道

2024-02-06 10:05
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)

年菜篇／中藥入年菜 趁機補身體 健康一整年

2024-02-06 10:10
白芍雞湯。(記者陳立凱／攝影）

年菜篇／藥膳年菜養生開運 健康無負擔

2024-02-06 11:55
松花皮蛋。(本報資料照片)

年菜篇／辣、臘都極品 湖南安化臘肉冷煙熏 松花皮蛋好誘人

2024-02-06 10:00
蘇州黃天源糖年糕是蘇州人的最愛。 (取材自蘇州新聞網)

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

2024-02-08 01:00
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)

習俗篇／初一開運走春 把握吉時朝這方向出發

2024-02-08 10:30

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪