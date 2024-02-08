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習俗篇／台灣慶元宵 體驗炸寒單、平溪放天燈

綜合報導
台南鹽水蜂炮開炸，湧入上萬群眾犁蜂炮。（本報資料照片）
台南鹽水蜂炮開炸，湧入上萬群眾犁蜂炮。（本報資料照片）

元宵節是台灣最熱鬧的大型傳統文化節慶之一。各地都有特別又熱鬧的活動，包括台灣燈會、平溪天燈、台東炸寒單、台南鹽水蜂炮等活動都是最受國際觀光客喜愛的台灣節慶。

台灣燈會

台灣燈會是元宵節最具國際化的節慶盛事，每年燈會主題均以該年生肖為主題之外，加入民眾創意共同創作，每年配合生肖都會推出一款「生肖小提燈」

平溪放天燈

天燈在新北市平溪地區施放的由來，相傳早期居民因地處偏僻山區，有盜匪作亂，避難山中，待危機過後，以天燈當作信號，通報村民返家。

爾後，放天燈的儀式被保留下來，成為地方民俗，是祈福納喜的象徵。每年到了元宵節，天燈帶著眾人的祈願飛向天際，「千燈齊放」的風景相當壯觀美麗。

平溪天燈節已經成為北台灣最盛大也最具特色的元宵節活動，每年吸引許多民眾前往參加。...
平溪天燈節已經成為北台灣最盛大也最具特色的元宵節活動，每年吸引許多民眾前往參加。圖為平溪國中施放天燈的熱鬧場景。（圖／台灣觀旅局提供）

鹽水蜂炮

相傳清朝時期，台南市鹽水一帶瘟疫疾病流行，故傳祈求關聖帝君顯威靈、出巡遶境，從農曆1月13日至1月15日一連三天，所到之處，百姓施放煙火鞭炮。鹽水蜂炮提前在元宵節前夜開始施放，當神轎抵達時，附近商家、住戶將蜂炮抬出點燃，一時飛炮沖天，將鹽水區化做不夜城。

炸寒單

元宵節這天，台東市各寺廟眾神齊聚繞境，準備一串串鞭炮炸寒單爺，為何要炸寒單爺，一說是係「流氓神」，鞭炮聲愈震身，象徵不滿情緒之宣洩。另一種說法，即怕寒的財神爺，用熱呼呼的「炮火」為祂驅寒，才能獲得財神爺的關愛。

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