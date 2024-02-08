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習俗篇／百年寧波慈城年糕 竟然有80種吃法

聯合報
寧波家家戶戶吃年糕。(本報資料照片)
寧波家家戶戶吃年糕。(本報資料照片)

「中國年糕之鄉」寧波慈城，製作生產的年糕，是浙江地區著名傳統小吃，它已有數百年生產歷史，以選料講究，精工製作著稱。它用優質粳米洗淨後，用水浸泡三至四天或一周，用水磨成粉，壓去水分至不乾不濕之恰到好處，粉碎後置蒸籠中猛火蒸透，或舂或軋成大小均勻的條狀年糕。

慈城年糕好吃有祕密：米香水潤文化濃。然而，讓老慈城人為之自豪的，不僅是其獨特的口感，還有深厚的文化底蘊。早在春秋戰國時期，就有關於慈城年糕的傳說。

相傳名將伍子胥曾經在慈城打過仗，他死之前，對其部下講：「如果國家有困難，百姓斷糧，你們到城牆下掘土三尺，可得到糧食。」伍子胥死後，越國進攻吳國，城中軍民斷糧，百姓便按照他的遺囑挖開城牆，以「年糕城磚」為食，救人無數。從此以後，每逢過年，慈城家家戶戶都做年糕來紀念他的功德。

對於慈城年糕而言，鄉愁就是競爭力。

走在古縣城裡，年糕團、年糕片是隨處可見的小吃；民權路一頭的慈城年糕館，更是不少遊客首選的打卡地。年糕館內的年糕實驗室，有水稻種植場景、年糕手作親子體驗工坊、年糕文化憶集場景等。最受歡迎的莫過於年糕館內的主題餐廳，從傳統的薺菜肉絲炒年糕、鹹菜湯年糕，到新式的酸菜魚年糕、泰式咖哩年糕…，餐廳團隊研發出來的年糕吃法多達80種，從中挑選適合大眾口味的一批年糕做法，人人皆能尋得自己所愛。

值得一提的是，慈城發布年糕Logo、Slogan、IP。慈城年糕Logo把「慈」字進行圖形化的推演，融入年糕的形態。作為慈城年糕品牌的Slogan，提取了古城慈孝文化的優良傳統，將年糕親和而日常的祝福，傳遞到千家萬戶。慈城年糕的IP「小伍」源自傳說故事「城牆屯糧防饑」的主人公伍子胥，以萌態的形象，呈現一個兼具年輕活力與傳統底蘊的慈城年糕IP。

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