我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

習俗篇／開心拜年不失禮 6大禁忌千萬別踩

聯合新聞網
過年到別人家拜年時，千萬記得不要兩手空空。 (圖／123RF)
過年到別人家拜年時，千萬記得不要兩手空空。 (圖／123RF)

開心迎來農曆新年，每到這時候，大家都喜歡相約團聚，不過在享受熱鬧氣氛之餘，拜年也有六大禁忌習俗要特別注意，避開才能不失禮，開心地度過新的一年。

1.春節這三天別拜年

拜年也要挑對時間，據說以下三天適合待在家裡，不宜外出、拜年。

大年初三：又被稱為「赤狗日」，赤狗為「熛怒之神」，若遇到祂可能會有壞事發生。

大年初四：傳說灶王爺會點名，最好是待在家中，以免錯過。

大年初七：這天是「人日」，也就是人類誕生的日子，同樣不適合外出。

2.事先約好時間再拜年

過年到親友家拜年前，應要先跟主人約好時間，讓主人有時間準備，突如其來的「驚喜」有時反而讓人困擾。另外也不宜太早拜訪，並且千萬別對睡覺的人拜年，習俗說這舉動會讓對方一整年臥病在床。

3.拜年服裝顏色要慎選

到別人家拜訪的時候，要特別留意服裝是否得體。過年期間，切記別穿全黑或全白的衣服，因為與喪服顏色相近，會被當作不吉利的象徵，建議穿著紅色或是鮮豔亮麗的顏色。另外也別穿拖鞋拜訪，襪子沒破洞也是要注意的地方，代表對主人家的尊重。

4.別在他人面前開紅包

過年收到紅包時，千萬別當著他人面前打開，更不能直接拿出紅包裡的鈔票來數，這樣的行為非常失禮，還會顯得自己見錢眼開、嗜錢如命。

5.拜年千萬不要空手去

千萬不要兩手空空到他人家拜年，記得準備伴手禮表示心意，不用太高級、像是水果、點心、酒品都可以。除此之外，避免準備「時鐘、雨傘、球鞋」等諧音物品，這些東西帶有負面意思，不宜送這類禮物，以免被帶來霉運。

6.拜年時間不適合太長

到別人家拜年也要體諒對方招待賓客的辛勞，不宜待太久，建議一小時左右就能離開，降低對方的負擔。

上一則

習俗篇／元宵「小過年」 中國各省怎麼過？有個地方…要在祖墳前點燈

下一則

習俗篇／過年換新錢包 命理師教你7大訣竅招財

延伸閱讀

華策會布碌崙南區贈護理包 數量有限可預約

華策會布碌崙南區贈護理包 數量有限可預約
生計年貨大放送！龍舞滿堂慶新歲，好運旺旺迎全年！

生計年貨大放送！龍舞滿堂慶新歲，好運旺旺迎全年！
壓歲錢1.2萬？農村老人給不起 安徽：合理發放納村規

壓歲錢1.2萬？農村老人給不起 安徽：合理發放納村規
新年將至 紐約中華公所贈13家老人中心紅包

新年將至 紐約中華公所贈13家老人中心紅包
來法拉盛做元宵燈籠 紐約華人家長會邀親子同樂

來法拉盛做元宵燈籠 紐約華人家長會邀親子同樂
紐約慈濟歲末祝福 蔬食共善迎福慧年

紐約慈濟歲末祝福 蔬食共善迎福慧年

熱門新聞

醃漬廣式臘肉。(圖／黃義書提供)

年菜篇／自製臘肉 想念媽媽的味道

2024-02-06 10:05
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)

年菜篇／中藥入年菜 趁機補身體 健康一整年

2024-02-06 10:10
白芍雞湯。(記者陳立凱／攝影）

年菜篇／藥膳年菜養生開運 健康無負擔

2024-02-06 11:55
松花皮蛋。(本報資料照片)

年菜篇／辣、臘都極品 湖南安化臘肉冷煙熏 松花皮蛋好誘人

2024-02-06 10:00
蘇州黃天源糖年糕是蘇州人的最愛。 (取材自蘇州新聞網)

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

2024-02-08 01:00
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)

習俗篇／初一開運走春 把握吉時朝這方向出發

2024-02-08 10:30

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪