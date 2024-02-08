生肖篇╱龍、蛇、馬、羊多闢財源 欣欣向龍
屬龍
正月運：事業錢財宜勞苦奔波可得，但出外行車須小心，勿因強出頭惹來日後憂。
二月運：六害病符到宮，宜謹慎提防，勿探病，注意身體健康，定期做健康檢查。
三月運：劍鋒之遇，出外行車處處小心謹慎，防血光之災，適時捐血可破災。
四月運：劫殺凶星來臨，親朋好友金錢勿往來，妙有太陽天喜星臨，善德而行可安泰。
五月運：得中防損，恐有不測或血光之厄，須防孝服之纏，勿至喪家及食喪家物保平安。
六月運：逢殺勾絞又太陰，恐有小人暗中陷害，官非之厄或口角多端之事發生，宜提防。
七月運：正道之財而可取，不法之財切莫貪，免犯官非之災，妙三合吉星來化解。
八月運：注意身體，慎防桃花糾纏，而引損財失利，幸有六合月德，逢凶化吉。
九月運：逢破大耗及月殺，行善積德來解化，事事按步而行，安分守己，以免招災臨。
十月運：須防小人來設計，自知是非不可迷，幸有紫微紅鸞至，掃凶招吉利。
十一月運：凡事小心注意官非糾纏，幸有金匱三合高照，守之安泰財來，妄動招災。
十二月運：福德逢德喜又喜，善心積德謀事宜，凡事不計較，以防口舌是非。
屬蛇
正月運：恐有口角是非，逢災又損財，多行善德，步步小心，腳踏實地，利吉慶來。
二月運：恐有口角是非，逢災又損財，多行善德，步步小心，腳踏實地，利吉慶來。
三月運：勿探病，諸事宜節守，腳踏實地，謹防朋友連累，以免引來牢獄之災。
四月運：恐有朋友反背或美人計，而引起傷害或血光之災，切須謹慎提防。
五月運：少出國遠遊，女人注意口舌，男人出外須小心，以免災厄臨身，慎防桃花糾纏。
六月運：注意羊刃占月支，事事小心免猜疑，亦須防備孝服至，勿食喪事餐。
七月運：須防小人，幸有六合德星照臨，逢凶化吉，諸事亨通，以免憂慮有吉慶。
八月運：正道之財可得，非法之財恐有官災，喜逢三合金匱，財利可達。
九月運：注意身體，以免損財，幸有月德至臨，貴人相助，財喜臨門。
十月運：逢破財源較難求，善心行德免得憂，勿管他人事，以免造成日夜愁。
十一月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，凡事無憂。
十二月運：再祈福德正神化解金星，妙逢三合吉星高照，家中生百福，財利自可得。
屬馬
正月運：常到福德廟拜拜，祈求好人來牽成，壞人勿近身，妙有三合吉星，逢凶化吉。
二月運：易生口舌是非，少管閒事，逢天德福星入宮，家有喜事，諸事順景。
三月運：天狗凶星至，不利遠行，騎車留意，防損傷病痛之憂，逢天解星，望大事化小。
四月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，得意須防失意時。
五月運：須防血光之厄，幸有金匱吉星高照，多行善德，財利可得，自可安泰。
六月運：太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，是非破財，防家庭風波。
七月運：慎防夫妻刑剋或孝服之厄，求財宜奔波辛苦可得，善心好德，財喜盈門。
八月運：恐有小人糾纏，引起糾紛或血刃之災，切記謹慎，女人為吉，男人須防身體。
九月運：非法之財請勿貪，以免官非之災，幸有三合吉星逢凶化吉，招得之財。
十月運：注意身體以免損財，妙逢月德至宮，多行善德，自可逢凶化吉免憂慮。
十一月運：此遇破月災殺至，出外行車須注意，謹防不測災厄臨，以免破財受災害。
十二月運：喜有紫微龍德照臨，逢凶化吉喜事臨門，諸事按步而行，自有貴人扶助。
屬羊
正月運：紫微天喜逢地解，貴人相助，家中生百福，吉慶喜臨門，財源亨通。
二月運：須防血光之災，及心情不定，諸事欠順，幸有三合天解至臨，善德而行可保安康。
三月運：恐有口角多端，小心防之，妙有天德福德星，貴人相助，財利雙收又吉慶。
四月運：在此驛馬多奔波，求財得利甚操勞，須防小人暗中阻礙與陷害，破財損傷之災。
五月運：妙有六合玉堂到，有喜至臨凶就無，但有病符星出現，須防身體上的病痛。
六月運：是月有喜也有凶，慎防劍鋒再受傷，注意血光至，行善造福亦可避災。
七月運：雖有劫殺來占宮，喜有太陽貴人助，紅鸞星沖動，財喜臨門慶吉祥。
八月運：災殺凶星為不吉，防親朋好友連累，也須謹防孝服至，則免日後愁。
九月運：女人吉男人注意糾紛，注意出外行車或夜間勿遠行，以免有血光之災，小心注意。
十月運：喜有三合來化解，但須注意交友受害，勿受連累，造成官災糾纏，多行善德。
十一月運：謹防桃花糾纏，引起家庭風波，傷害親人，損財又受害，謹慎三思而行。
十二月運：工作恐有不順受阻礙或投資失利，宜心存善念，積德造福，自可順利安泰。
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