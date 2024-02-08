生肖篇╱龍、蛇、馬、羊多闢財源 欣欣向龍

(圖╱123RF)

屬龍

正月運：事業錢財宜勞苦奔波可得，但出外行車須小心，勿因強出頭惹來日後憂。

二月運：六害病符到宮，宜謹慎提防，勿探病，注意身體健康，定期做健康檢查。

三月運：劍鋒之遇，出外行車處處小心謹慎，防血光之災，適時捐血可破災。

四月運：劫殺凶星來臨，親朋好友金錢勿往來，妙有太陽天喜星臨，善德而行可安泰。

五月運：得中防損，恐有不測或血光之厄，須防孝服之纏，勿至喪家及食喪家物保平安。

六月運：逢殺勾絞又太陰，恐有小人暗中陷害，官非之厄或口角多端之事發生，宜提防。

七月運：正道之財而可取，不法之財切莫貪，免犯官非之災，妙三合吉星來化解。

八月運：注意身體，慎防桃花糾纏，而引損財失利，幸有六合月德，逢凶化吉。

九月運：逢破大耗及月殺，行善積德來解化，事事按步而行，安分守己，以免招災臨。

十月運：須防小人來設計，自知是非不可迷，幸有紫微紅鸞至，掃凶招吉利。

十一月運：凡事小心注意官非糾纏，幸有金匱三合高照，守之安泰財來，妄動招災。

十二月運：福德逢德喜又喜，善心積德謀事宜，凡事不計較，以防口舌是非。

屬蛇

(圖╱123RF)

正月運：恐有口角是非，逢災又損財，多行善德，步步小心，腳踏實地，利吉慶來。

二月運：恐有口角是非，逢災又損財，多行善德，步步小心，腳踏實地，利吉慶來。

三月運：勿探病，諸事宜節守，腳踏實地，謹防朋友連累，以免引來牢獄之災。

四月運：恐有朋友反背或美人計，而引起傷害或血光之災，切須謹慎提防。

五月運：少出國遠遊，女人注意口舌，男人出外須小心，以免災厄臨身，慎防桃花糾纏。

六月運：注意羊刃占月支，事事小心免猜疑，亦須防備孝服至，勿食喪事餐。

七月運：須防小人，幸有六合德星照臨，逢凶化吉，諸事亨通，以免憂慮有吉慶。

八月運：正道之財可得，非法之財恐有官災，喜逢三合金匱，財利可達。

九月運：注意身體，以免損財，幸有月德至臨，貴人相助，財喜臨門。

十月運：逢破財源較難求，善心行德免得憂，勿管他人事，以免造成日夜愁。

十一月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，凡事無憂。

十二月運：再祈福德正神化解金星，妙逢三合吉星高照，家中生百福，財利自可得。

屬馬

(圖╱123RF)

正月運：常到福德廟拜拜，祈求好人來牽成，壞人勿近身，妙有三合吉星，逢凶化吉。

二月運：易生口舌是非，少管閒事，逢天德福星入宮，家有喜事，諸事順景。

三月運：天狗凶星至，不利遠行，騎車留意，防損傷病痛之憂，逢天解星，望大事化小。

四月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，得意須防失意時。

五月運：須防血光之厄，幸有金匱吉星高照，多行善德，財利可得，自可安泰。

六月運：太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，是非破財，防家庭風波。

七月運：慎防夫妻刑剋或孝服之厄，求財宜奔波辛苦可得，善心好德，財喜盈門。

八月運：恐有小人糾纏，引起糾紛或血刃之災，切記謹慎，女人為吉，男人須防身體。

九月運：非法之財請勿貪，以免官非之災，幸有三合吉星逢凶化吉，招得之財。

十月運：注意身體以免損財，妙逢月德至宮，多行善德，自可逢凶化吉免憂慮。

十一月運：此遇破月災殺至，出外行車須注意，謹防不測災厄臨，以免破財受災害。

十二月運：喜有紫微龍德照臨，逢凶化吉喜事臨門，諸事按步而行，自有貴人扶助。

屬羊

(圖╱123RF)

正月運：紫微天喜逢地解，貴人相助，家中生百福，吉慶喜臨門，財源亨通。

二月運：須防血光之災，及心情不定，諸事欠順，幸有三合天解至臨，善德而行可保安康。

三月運：恐有口角多端，小心防之，妙有天德福德星，貴人相助，財利雙收又吉慶。

四月運：在此驛馬多奔波，求財得利甚操勞，須防小人暗中阻礙與陷害，破財損傷之災。

五月運：妙有六合玉堂到，有喜至臨凶就無，但有病符星出現，須防身體上的病痛。

六月運：是月有喜也有凶，慎防劍鋒再受傷，注意血光至，行善造福亦可避災。

七月運：雖有劫殺來占宮，喜有太陽貴人助，紅鸞星沖動，財喜臨門慶吉祥。

八月運：災殺凶星為不吉，防親朋好友連累，也須謹防孝服至，則免日後愁。

九月運：女人吉男人注意糾紛，注意出外行車或夜間勿遠行，以免有血光之災，小心注意。

十月運：喜有三合來化解，但須注意交友受害，勿受連累，造成官災糾纏，多行善德。

十一月運：謹防桃花糾纏，引起家庭風波，傷害親人，損財又受害，謹慎三思而行。

十二月運：工作恐有不順受阻礙或投資失利，宜心存善念，積德造福，自可順利安泰。