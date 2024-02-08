生肖篇╱鼠、牛、虎、免事事如意 龍來大發

(圖╱123RF)

屬鼠

正月運：幸逢驛馬星動，奔波辛苦有財利，注意夫妻反目，須防孝服糾纏。

二月運：逢刑勾絞，處處小心，恐有朋友反背陷害，造成風波或傷害，幸有紅鸞星動。

三月運：雖有三合星照臨，有喜有憂，交友及事事須謹慎，以免官符纏身。

四月運：喜逢貴人來相助，諸事能順通，家中生百福，戶外納千祥諸事如意。

五月運：運逢歲破，謀事不順，提防被騙或錢財損失，若能多行善德，祈保安泰。

六月運：雖有龍德吉星照宮，可是美中亦不足，逢殺厄諸事不可強求為吉。

七月運：白虎入宮易傷人，防血光之災，孝服或其他不測之事，可到福德廟拜拜保平安。

八月運：謹防色情風波或口角，妙逢天喜天德福德星至，自有財喜臨門，未婚男女婚姻可期。

九月運：雖有吉星解化，但美中不足，凡事須注意以免血光之災或損財。

十月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿探病及勿食喪家食物，自可保平安。

十一月運：劍鋒處事宜小心最好勿管閒事，出外行車小心注意，適時捐血可防血光之災。

十二月運：六合太陽吉星高照，廣結善緣自然可諸事順心，財利亨通，皆大歡喜。

屬牛

(圖╱123RF)

正月運：謹防劫財或事業不順之憂，恐有美夢成空，妙有太陽高照，吉慶盈門。

二月運：勿送喪及食喪物，諸事宜節守，腳踏實地，謹防朋友連累，以免引來牢獄之災。

三月運：是月女人大吉，男人恐有身體欠安，必須注意，宜防血光及災殺。

四月運：妙逢三合照臨，財源漸入美境，財利勿貪，須防官符纏身切記。

五月運：逢殺又耗至臨，謹防色情風波之煩，及損財受害，幸有貴人相助，諸事皆通順。

六月運：逢破沖動，事事受阻礙，不慎恐破財，若能善心積德，諸事順暢。

七月運：妙逢天喜紫微，財喜臨門事事吉，貴人相扶慶有餘，未婚男女婚姻可期。

八月運：多行福德廟拜拜祈平安，注意色情血光，妙有三合及吉星至必有財福。

九月運：喜逢貴人，天德星化解，漸入佳境，勿管他人事，免得是非多。

十月運：出外行車事事小心，不可大意，存心積德，自有餘慶，非法之財勿貪。

十一月：運注意身體健康，喜逢六合吉星照臨，逢凶化吉，善心好德，諸事如意。

十二月：運美中不足，劍鋒相伴，小心注意，恐有暗中愁，多行善積德，自然無憂。

屬虎

(圖╱123RF)

正月運：雖是逢春不可言吉，預防多端避血光，多行善事，小心注意可無憂。

二月運：太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，以免是非破財，：防家庭風波。

三月運：吉凶參半，勿探病或送喪勿食喪家物，：多至廟宇拜拜可保平安吉祥。

四月運：交友小心謹慎，以免暗中受害或夫妻刑剋，女人運佳當權，但勿大意防損財。

五月運：三合將星來拱照，財星又來相扶助，腳踏實地，財利勿貪免官司。

六月運：死符沖動，注意理財，勿貪不義財，免招無妄災，保守求安泰，注意身體健康。

七月運：逢沖處處小心謹慎，凡事三思而後行，不可自作誤聰明，一錯百事憂。

八月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，萬事無憂。

九月運：須防意外之厄，祈求福德正神化解金星以保安泰，幸逢三合星逢凶化吉。

十月運：喜逢月合及天德，逢凶化吉生百福，福星拱照喜事多，最好閒事勿管免憂愁。

十一月運：天狗凶星入度，不利遠行，騎車留意，諸事不利，勿探病，防損傷病痛之憂。

十二月運：吉星照臨，未婚紅鸞星已動主有喜事，已婚須防桃花或外遇，應注意身體健康。

屬兔

(圖╱123RF)

正月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，須防官符之厄切注意。

二月運：須防強出頭惹來血光之災，適時捐血可避災，善德而行可保安康。

三月運：太陽高照，男人順暢，切防無奇不有無禍生災，最好多行善積德。

四月運：奔波之勞，須防孝服來纏，災厄又至，錢財而失，夜間勿遠行。

五月運：出外行車小心注意，女人順暢亨通，妙逢天喜吉星，吉人自有天相。

六月運：五鬼入宮，錢財出入較大，易被朋友設計損財，喜有三合星高照，望大事化小。

七月運：地解逢月德喜吉利，但不可大意，事事應三思，多行福德宮廟，以免受害損財。

八月運：逢破不佳，未能事事順利，慎防金錢損失，身體欠安及受無妄之災。

九月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，萬事無憂。

十月運：白虎入宮，易傷人口，及其它不測之事，防朋友失信，損財倒會或借錢不還。

十一月運：紅鸞星沖動，未婚男女婚姻可望，已婚男女須注意仙人跳或色情之災。

十二月運：逢天狗星入度，不利遠行，騎車留意，防損傷，病痛之憂，善心好德，能除災厄。