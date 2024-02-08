生肖篇╱鼠、牛、虎、免事事如意 龍來大發
屬鼠
正月運：幸逢驛馬星動，奔波辛苦有財利，注意夫妻反目，須防孝服糾纏。
二月運：逢刑勾絞，處處小心，恐有朋友反背陷害，造成風波或傷害，幸有紅鸞星動。
三月運：雖有三合星照臨，有喜有憂，交友及事事須謹慎，以免官符纏身。
四月運：喜逢貴人來相助，諸事能順通，家中生百福，戶外納千祥諸事如意。
五月運：運逢歲破，謀事不順，提防被騙或錢財損失，若能多行善德，祈保安泰。
六月運：雖有龍德吉星照宮，可是美中亦不足，逢殺厄諸事不可強求為吉。
七月運：白虎入宮易傷人，防血光之災，孝服或其他不測之事，可到福德廟拜拜保平安。
八月運：謹防色情風波或口角，妙逢天喜天德福德星至，自有財喜臨門，未婚男女婚姻可期。
九月運：雖有吉星解化，但美中不足，凡事須注意以免血光之災或損財。
十月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿探病及勿食喪家食物，自可保平安。
十一月運：劍鋒處事宜小心最好勿管閒事，出外行車小心注意，適時捐血可防血光之災。
十二月運：六合太陽吉星高照，廣結善緣自然可諸事順心，財利亨通，皆大歡喜。
屬牛
正月運：謹防劫財或事業不順之憂，恐有美夢成空，妙有太陽高照，吉慶盈門。
二月運：勿送喪及食喪物，諸事宜節守，腳踏實地，謹防朋友連累，以免引來牢獄之災。
三月運：是月女人大吉，男人恐有身體欠安，必須注意，宜防血光及災殺。
四月運：妙逢三合照臨，財源漸入美境，財利勿貪，須防官符纏身切記。
五月運：逢殺又耗至臨，謹防色情風波之煩，及損財受害，幸有貴人相助，諸事皆通順。
六月運：逢破沖動，事事受阻礙，不慎恐破財，若能善心積德，諸事順暢。
七月運：妙逢天喜紫微，財喜臨門事事吉，貴人相扶慶有餘，未婚男女婚姻可期。
八月運：多行福德廟拜拜祈平安，注意色情血光，妙有三合及吉星至必有財福。
九月運：喜逢貴人，天德星化解，漸入佳境，勿管他人事，免得是非多。
十月運：出外行車事事小心，不可大意，存心積德，自有餘慶，非法之財勿貪。
十一月：運注意身體健康，喜逢六合吉星照臨，逢凶化吉，善心好德，諸事如意。
十二月：運美中不足，劍鋒相伴，小心注意，恐有暗中愁，多行善積德，自然無憂。
屬虎
正月運：雖是逢春不可言吉，預防多端避血光，多行善事，小心注意可無憂。
二月運：太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，以免是非破財，：防家庭風波。
三月運：吉凶參半，勿探病或送喪勿食喪家物，：多至廟宇拜拜可保平安吉祥。
四月運：交友小心謹慎，以免暗中受害或夫妻刑剋，女人運佳當權，但勿大意防損財。
五月運：三合將星來拱照，財星又來相扶助，腳踏實地，財利勿貪免官司。
六月運：死符沖動，注意理財，勿貪不義財，免招無妄災，保守求安泰，注意身體健康。
七月運：逢沖處處小心謹慎，凡事三思而後行，不可自作誤聰明，一錯百事憂。
八月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，萬事無憂。
九月運：須防意外之厄，祈求福德正神化解金星以保安泰，幸逢三合星逢凶化吉。
十月運：喜逢月合及天德，逢凶化吉生百福，福星拱照喜事多，最好閒事勿管免憂愁。
十一月運：天狗凶星入度，不利遠行，騎車留意，諸事不利，勿探病，防損傷病痛之憂。
十二月運：吉星照臨，未婚紅鸞星已動主有喜事，已婚須防桃花或外遇，應注意身體健康。
屬兔
正月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，須防官符之厄切注意。
二月運：須防強出頭惹來血光之災，適時捐血可避災，善德而行可保安康。
三月運：太陽高照，男人順暢，切防無奇不有無禍生災，最好多行善積德。
四月運：奔波之勞，須防孝服來纏，災厄又至，錢財而失，夜間勿遠行。
五月運：出外行車小心注意，女人順暢亨通，妙逢天喜吉星，吉人自有天相。
六月運：五鬼入宮，錢財出入較大，易被朋友設計損財，喜有三合星高照，望大事化小。
七月運：地解逢月德喜吉利，但不可大意，事事應三思，多行福德宮廟，以免受害損財。
八月運：逢破不佳，未能事事順利，慎防金錢損失，身體欠安及受無妄之災。
九月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，萬事無憂。
十月運：白虎入宮，易傷人口，及其它不測之事，防朋友失信，損財倒會或借錢不還。
十一月運：紅鸞星沖動，未婚男女婚姻可望，已婚男女須注意仙人跳或色情之災。
十二月運：逢天狗星入度，不利遠行，騎車留意，防損傷，病痛之憂，善心好德，能除災厄。
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