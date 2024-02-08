生肖篇╱猴、雞、狗、豬謹言慎行 龍騰福躍

(圖╱123RF)

屬猴

(圖╱123RF)

正月運：年月逢破，若無光中慮，恐有暗中憂，不可自作誤聰明，多行善德來祈保安康。

二月運：凡事小心注意，喜有紫微地解吉星臨，行善積德慶家門，財喜之至謀事順利。

三月運：雖逢三合星來拱照，亦有凶星來干擾，交友謹慎事事小心提防，可免連累受害。

四月運：六合逢德多吉星，最喜貴人來相助，財源廣進有營謀，注意言語成災。

五月運：開車出外事事小心，以免意外禍端或非法之事勿行，避免官災纏身。

六月運：逢紅鸞星動，已婚小心未婚喜，亦有病符凶星，定時做健康檢查，防病痛之憂。

七月運：交友須小心，勿擔保，恐被朋友來連累，引起財產損失，或口舌惹出血光之災。

八月運：少出國遠遊以免招禍，須防桃花糾纏，幸有太陽星化吉。

九月運：多行善德，祈求闔家安泰，以免多災多厄或孝服之災，守之為吉。

十月運：恐有小人暗中陷害設計，造成官災之厄或夫妻刑剋，謹慎防之。

十一月運：遠離小人以免官符纏身，幸有三合金匱吉星照臨，逢凶化吉可安泰。

屬雞

正月運：注意親朋戚友來借錢，注意身體健康，恐有損財，幸有月德化解可無憂。

二月運：凡事細心處理，幸逢六合紫微地解吉星至臨，財福入門吉慶多。

三月運：金星糾纏祈求福德正神化解，喜有三合吉星財福臨來，諸事大吉昌。

四月運：金星糾纏祈求福德正神化解，喜有三合吉星財福臨來，諸事大吉昌。

五月運：注意言語多端，喜有天德福德星，紅鸞多吉星，喜氣盈門諸事吉。

六月運：月逢貴人來相助，亦須防備不測事來臨，凡事宜三思，謀事可亨通。

七月運：是月吉星罕有，交友謹慎提防以免受連累，勿探病防身體欠安。

八月運：伏吟之月須注意血光之厄，妙有金匱將星吉星照臨，正道而行財利可達。

九月運：少出國遠遊，以免多災多難或惹麻煩，妙有太陽吉星高照，逢凶化吉。

十月運：謀事求財宜遠方，奔波辛勞財可望，勿送喪勿食喪家物，注意家庭和樂為貴。

十一月運：幸有天喜來改變，有喜破九災，逢凶化吉自安排，小心提防小人陷害。

十二月運：須防官符血光，妙有三合天解，逢凶化吉，財喜臨門，注意桃花糾纏。

屬狗

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正月運：三合星又逢新春喜氣象，諸事多吉慶，財喜盈門，營謀通達生百福。

二月運：注意身體與桃花糾纏，妙逢六合吉星與月德，貴人相助，大事化小，小事化無。

三月運：逢破遇耗處處小心謹慎，凡事三思而後行，不可自作聰明，一錯百事憂。

四月運：注意意外之災，官非受害，妙逢紫微紅鸞星動，貴人相助未婚男女有喜慶。

五月運：月有三合多位吉星又地解，可說禍去福就來，求拜福德正神，諸事順利好安排。

六月運：雖有犯刑，注意言語多端，諸事受阻礙，但是吉星及德解，逢凶化吉喜事來。

七月運：注意身體健康問題，適時捐血可化災，家中平安以免受害，宜修身積德則免憂。

八月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，守之安泰，妄動招災。

九月運：劍鋒之月須謹慎，以免血光之厄，損財之殃，有喜可破災，多求善德，以保平安。

十月運：勿出國遠遊，注意金錢被劫而損，妙逢天喜太陽高照，逢凶化吉，喜來臨。

十一月運：心宜堅定，注意色情風波，幸有天解神照宮，須防血光則免受傷，多行善積德。

十二月運：本月逢刑，凡事宜三思而後行，勿管他人事，守之安泰，妄動招災來。

屬豬

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正月運：交友小心慎防連累或官非，雖有六合來化解，小心謹慎免受災。

二月運：非法之事切勿行，妙有三合金匱吉星照臨，逢凶化吉，財利盈門。

三月運：注意身體健康及損財，紅鸞星動，妙有月德吉星降臨，逢凶化吉，貴人相助。

四月運：求財利須奔波辛苦，逢月破須小心，謀事必謹慎，以免損財又傷身。

五月運：幸有紫微龍德照臨，貴人提拔，可至福德廟拜拜事事如意，逢凶化吉則免憂。

六月運：出外行車必小心，又見金星，常求福德正神解化，幸有三合吉星照，逢凶化吉。

七月運：注意口角而損財，幸有天德福星來助，貴人相扶多得意，諸事順暢。

八月運：天狗凶星至，不利遠行，騎車留意，防損傷，病痛之憂，防牢獄之災。

九月運：注意身體保健，凡事不可妄動，以免外來之禍，須防夫妻刑剋，而引風波。

十月運：逢刑地殺請謹防，做事心不定者，妄動招災來，慎防血光之災。

十一月運：勿出國遠遊，須防桃花纏身，幸有太陽吉星高照逢凶化吉，諸事吉慶。

十二月運：勿管他人事，以免招是非，祈求闔家安泰，以免孝服近身，適時捐血可避災。