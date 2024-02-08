生肖篇╱猴、雞、狗、豬謹言慎行 龍騰福躍
屬猴
正月運：年月逢破，若無光中慮，恐有暗中憂，不可自作誤聰明，多行善德來祈保安康。
二月運：凡事小心注意，喜有紫微地解吉星臨，行善積德慶家門，財喜之至謀事順利。
三月運：雖逢三合星來拱照，亦有凶星來干擾，交友謹慎事事小心提防，可免連累受害。
四月運：六合逢德多吉星，最喜貴人來相助，財源廣進有營謀，注意言語成災。
五月運：開車出外事事小心，以免意外禍端或非法之事勿行，避免官災纏身。
六月運：逢紅鸞星動，已婚小心未婚喜，亦有病符凶星，定時做健康檢查，防病痛之憂。
七月運：交友須小心，勿擔保，恐被朋友來連累，引起財產損失，或口舌惹出血光之災。
八月運：少出國遠遊以免招禍，須防桃花糾纏，幸有太陽星化吉。
九月運：多行善德，祈求闔家安泰，以免多災多厄或孝服之災，守之為吉。
十月運：恐有小人暗中陷害設計，造成官災之厄或夫妻刑剋，謹慎防之。
十一月運：遠離小人以免官符纏身，幸有三合金匱吉星照臨，逢凶化吉可安泰。
屬雞
正月運：注意親朋戚友來借錢，注意身體健康，恐有損財，幸有月德化解可無憂。
二月運：凡事細心處理，幸逢六合紫微地解吉星至臨，財福入門吉慶多。
三月運：金星糾纏祈求福德正神化解，喜有三合吉星財福臨來，諸事大吉昌。
四月運：金星糾纏祈求福德正神化解，喜有三合吉星財福臨來，諸事大吉昌。
五月運：注意言語多端，喜有天德福德星，紅鸞多吉星，喜氣盈門諸事吉。
六月運：月逢貴人來相助，亦須防備不測事來臨，凡事宜三思，謀事可亨通。
七月運：是月吉星罕有，交友謹慎提防以免受連累，勿探病防身體欠安。
八月運：伏吟之月須注意血光之厄，妙有金匱將星吉星照臨，正道而行財利可達。
九月運：少出國遠遊，以免多災多難或惹麻煩，妙有太陽吉星高照，逢凶化吉。
十月運：謀事求財宜遠方，奔波辛勞財可望，勿送喪勿食喪家物，注意家庭和樂為貴。
十一月運：幸有天喜來改變，有喜破九災，逢凶化吉自安排，小心提防小人陷害。
十二月運：須防官符血光，妙有三合天解，逢凶化吉，財喜臨門，注意桃花糾纏。
屬狗
正月運：三合星又逢新春喜氣象，諸事多吉慶，財喜盈門，營謀通達生百福。
二月運：注意身體與桃花糾纏，妙逢六合吉星與月德，貴人相助，大事化小，小事化無。
三月運：逢破遇耗處處小心謹慎，凡事三思而後行，不可自作聰明，一錯百事憂。
四月運：注意意外之災，官非受害，妙逢紫微紅鸞星動，貴人相助未婚男女有喜慶。
五月運：月有三合多位吉星又地解，可說禍去福就來，求拜福德正神，諸事順利好安排。
六月運：雖有犯刑，注意言語多端，諸事受阻礙，但是吉星及德解，逢凶化吉喜事來。
七月運：注意身體健康問題，適時捐血可化災，家中平安以免受害，宜修身積德則免憂。
八月運：逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，守之安泰，妄動招災。
九月運：劍鋒之月須謹慎，以免血光之厄，損財之殃，有喜可破災，多求善德，以保平安。
十月運：勿出國遠遊，注意金錢被劫而損，妙逢天喜太陽高照，逢凶化吉，喜來臨。
十一月運：心宜堅定，注意色情風波，幸有天解神照宮，須防血光則免受傷，多行善積德。
十二月運：本月逢刑，凡事宜三思而後行，勿管他人事，守之安泰，妄動招災來。
屬豬
正月運：交友小心慎防連累或官非，雖有六合來化解，小心謹慎免受災。
二月運：非法之事切勿行，妙有三合金匱吉星照臨，逢凶化吉，財利盈門。
三月運：注意身體健康及損財，紅鸞星動，妙有月德吉星降臨，逢凶化吉，貴人相助。
四月運：求財利須奔波辛苦，逢月破須小心，謀事必謹慎，以免損財又傷身。
五月運：幸有紫微龍德照臨，貴人提拔，可至福德廟拜拜事事如意，逢凶化吉則免憂。
六月運：出外行車必小心，又見金星，常求福德正神解化，幸有三合吉星照，逢凶化吉。
七月運：注意口角而損財，幸有天德福星來助，貴人相扶多得意，諸事順暢。
八月運：天狗凶星至，不利遠行，騎車留意，防損傷，病痛之憂，防牢獄之災。
九月運：注意身體保健，凡事不可妄動，以免外來之禍，須防夫妻刑剋，而引風波。
十月運：逢刑地殺請謹防，做事心不定者，妄動招災來，慎防血光之災。
十一月運：勿出國遠遊，須防桃花纏身，幸有太陽吉星高照逢凶化吉，諸事吉慶。
十二月運：勿管他人事，以免招是非，祈求闔家安泰，以免孝服近身，適時捐血可避災。
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