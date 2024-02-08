星座篇╱射手、摩羯、水瓶、雙魚龍來運轉 吉祥運集

(圖╱123RF)

射手座(11月23日到12月21日)

★整體：個人運勢強大，只要是跟個人魅力有關的事都可以有很好的展現，尤其是在個人事業上的發展更是如魚得水。

★事業：展現個人才華與能力，留意多人合作時小心因為個人風采過強而讓夥伴忌妒，只要是跟人際有關的都可以去經營。

★財富：財富方面有機會到來，請謹慎面對當中所有的資訊，過度想追求財富自由容易反過來陷入圈套當中而不自知。

★愛情：今年去多認識新朋友，你在新桃花上面會有亮眼的成績，過去的對象可能回來找你但建議把重心放在新對象上面。

★健康：多注意心血管疾病，季節交替時多喝點營養補充品或多吃點營養的食物會讓你在面對外來的疾病時更有抵抗力。

摩羯座(12月22日到1月19日)

(圖╱123RF)

★整體：容易陷入被誤解的情境，表達錯誤或是他人誣陷讓你百口莫辯，別

急著突破現狀以守成為優先目標，且低調一點比較好。

★事業：有機會轉換跑道，需要花時間適應，藉此將陋習跟有問題的人事物斷捨離，給自己多點時間來處理，別太苛責自己。

★財富：今年偏財運較強，投資都有所斬獲，只要不貪心都不會有問題，下半年慢慢學習收斂，不要越賺心越大以免滑鐵盧。

★愛情：有可以付出的對象是幸福的，雖然會感嘆付出與收穫不成正比，但至少是有對象願意接受，如果想追求平等付出會很失望。

★健康：留意腦神經衰弱，太多事情蜂擁而至讓你身陷其中而壓力倍增，適當運動並且睡前做點放鬆運動讓身心平衡會好一點。

水瓶座(1月20日到2月18日)

(圖╱123RF)

★整體：感情部分大展所長，人緣部分也有顯著的提升，利用這層面去將兩者基礎打好，在親朋好友間也有好的交流。

★事業：在事業上有很好的發展，尤其與他人間合作機會多，在同事間交流也有很好的狀態，可以靠人緣成就事業。

★財富：為了交際應酬會花比較多的費用，別打腫臉充胖子該均分就大家均分，否則今年會讓你為了錢而不斷煩惱。

★愛情：愛情方面許多機會出現，多留意好、爛桃花都有，魅力太強很多人想靠近你，請定下心否則會成為別人眼中的花心人。

★健康：健康狀態堪稱穩定，只要不太過於衝動都不會有問題，注意個人情緒部分別因為情緒導致莽撞而出現意外就好。

雙魚座(2月19日到3月20日)

(圖╱123RF)

★整體：工作上大放異彩，雖然也引來忌妒，但工作本來就是如此，依循節奏去做並且做好事前規劃，今年的你相當有優勢。

★事業：去年工作沒有動力的你在今年4月後開始甦醒，在膽大心細的狀況下逐一的把問題解決，可以撥雲見日打開新未來。

★財富：今年對外消耗較多，但投資理財有一定收益，這樣並沒有讓你經濟出問題，不要因嗜好而大量花費，今年的財富狀況都很好。

★愛情：愛情是魔羯的重點，只要你願意去交流都有很好的回饋，但請多留意別存著玩弄他人的心思以免到時業力反撲。

★健康：今年健康運不錯，只要不亂吃壞肚子都不會有問題，出遊時小心別因為太快樂而忽略細節，刺激的遊樂設施多加留意。

（作者為塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)