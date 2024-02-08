星座篇╱牡羊、金牛、雙子、巨蟹祥龍納福 大吉大利

(圖╱123RF)

牡羊座(3月21日到4月19日)

★整體：上半年人際有不錯的展現機會，多留意別心直口快甚麼都說，今年的你比較容易口不擇言導致不小心得罪他人。

★事業：多為自己著想，太過於想要幫助人反而讓自己被嫌棄，並非是要你不理他人，但至少多為自己著想比較好。

★財富：上半年有很不錯的發展，下半年財運變弱建議把重心放在提升自己的能力以增加自己面對變遷時更有競爭力。

★愛情：今年感情運較差，多以保守方式去面對感情，太過於急躁反而容易遇到爛對象讓自己花更多時間去收拾善後。

★健康：4月之前留意循環系統，飲食及睡眠要多加注意，下半年多留意支氣管問題，容易因為感冒而出現後續問題。

金牛座(4月20日到5月20日)

(圖╱123RF)

★整體：上半年被看重，去追求心儀的對象或是事業上都會有很好的機會，下半年放慢腳步，學習享受而不是拼命工作。

★事業：在事業上有很好的表現，多留意別因為在事業上一時意氣風發導致不自覺的膨脹，很容易因為這樣反而出現了卡關。

★財富：今年財運一般，別去想如何存錢而是對自己好，適當享受可以讓財運活絡，雖然不能賺大錢但可以多點享受。

★愛情：今年愛情有很不錯發展，多與他人接觸充分發揮你的魅力讓自己在今年可以有好的展現，但要注意請專一。

★健康：基本上健康不會有太大問題，多注意別久坐不站，會因此造成下半身循環不良，適當按摩及放鬆也很重要。

雙子座(5月21日到6月21日)

(圖╱123RF)

★整體：上半年儘快規劃一些夢想，仔細規劃並且開始著手執行會讓下半年開始往前進，尤其規劃理財可以有很好收益。

★事業：如果不甘只是做員工，可以在上半年好好的規劃，自行創業或是往更好的公司前進都有機會，忌諱想而不做。

★財富：今年財富運勢中上，如果有在做理財規劃可以有不錯的進帳，留意在吃喝玩樂這塊花較多，但這也沒有不好。

★愛情 ：今年感情問題較多，因為把重心放在需要磨合的那塊導致爭執，適當的溝通是好事別過度爭執導致分裂的狀況。

★健康：今年要多留意容易偏頭痛或外力撞擊，除了睡眠品要顧好外也要多留意居家在外的行動，別東張西望而受到創傷。

巨蟹座(6月22日到7月22日)

(圖╱123RF)

★整體：創意類型的事業上半年有發揮的機會，許多新創意正在啟動當中，下半年雖然動力不足但可以重新規劃自己的人生目標。

★事業：8月前在事業上辛苦一點，雖然收穫不如預期但很多事情可以平順的運作，別提早放棄，讓事情穩穩向前即可。

★財富：要靠舊有的工作來累積財富會慢一點，建議嘗試去找尋副業利用閒暇時間做，但非常不建議做投資的動作。

★愛情：提醒別老是計較過去事，被之前不愉快的互動干擾都會讓未來的感情跌跌撞撞，學習往前走是很重要的功課。

★健康：去年身體比較微恙的你，在今年好好的做一些運動，今年的體力有逐漸恢復的狀況，多出去動動讓身體健康提升。

（作者為塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)